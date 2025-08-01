CotationsSections
Devises / ALGN
ALGN: Align Technology Inc

131.39 USD 1.18 (0.89%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALGN a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.10 et à un maximum de 131.96.

Suivez la dynamique Align Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
130.10 131.96
Range Annuel
127.70 256.22
Clôture Précédente
132.57
Ouverture
131.84
Bid
131.39
Ask
131.69
Plus Bas
130.10
Plus Haut
131.96
Volume
2.444 K
Changement quotidien
-0.89%
Changement Mensuel
-5.38%
Changement à 6 Mois
-16.34%
Changement Annuel
-48.42%
20 septembre, samedi