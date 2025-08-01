Devises / ALGN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALGN: Align Technology Inc
131.39 USD 1.18 (0.89%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALGN a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.10 et à un maximum de 131.96.
Suivez la dynamique Align Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALGN Nouvelles
- Stifel réitère sa recommandation d’achat sur Align Technology et maintient son objectif de 200$
- Stifel reiterates Buy rating on Align Technology stock, maintains $200 price target
- Align Technology mettra fin à l’emploi de son vice-président exécutif en mai 2026
- Align Technology to terminate employment of executive vice president in May 2026
- Align Technology à la conférence Baird Global Healthcare : Initiatives stratégiques et défis du marché
- Align Technology at Baird Global Healthcare: Strategic Moves and Market Challenges
- Align Technology, Inc. (ALGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Align Technology at Morgan Stanley Conference: Strategic Revenue Adjustments
- Align Technology stock: Stifel reiterates Buy rating on new pricing plans
- Why Is Align Technology (ALGN) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Trump 2.0 At 200 Days: Palantir Surges, Tesla Slumps - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Bear of the Day: Align Technology (ALGN)
- Modine Manufacturing and Align Technology have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Align Technology Is A Buy: Secular Headwinds Temporary, Market Dominance Enduring (ALGN)
- Align Technology: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:ALGN)
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Align Technology EVP Coletti buys $4.6k in stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Is Align Technology (ALGN) Stock Undervalued Right Now?
- Align Technology (ALGN) Loses 34.5% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- SYK Stock Falls Despite Q2 Earnings & Sales Beat, '25 View Up
Range quotidien
130.10 131.96
Range Annuel
127.70 256.22
- Clôture Précédente
- 132.57
- Ouverture
- 131.84
- Bid
- 131.39
- Ask
- 131.69
- Plus Bas
- 130.10
- Plus Haut
- 131.96
- Volume
- 2.444 K
- Changement quotidien
- -0.89%
- Changement Mensuel
- -5.38%
- Changement à 6 Mois
- -16.34%
- Changement Annuel
- -48.42%
20 septembre, samedi