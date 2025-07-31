KurseKategorien
Währungen / ALGN
Zurück zum Aktien

ALGN: Align Technology Inc

132.57 USD 3.13 (2.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALGN hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 129.32 bis zu einem Hoch von 132.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Align Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALGN News

Tagesspanne
129.32 132.88
Jahresspanne
127.70 256.22
Vorheriger Schlusskurs
129.44
Eröffnung
132.00
Bid
132.57
Ask
132.87
Tief
129.32
Hoch
132.88
Volumen
2.831 K
Tagesänderung
2.42%
Monatsänderung
-4.53%
6-Monatsänderung
-15.59%
Jahresänderung
-47.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K