ALGN: Align Technology Inc
132.57 USD 3.13 (2.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALGN hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 129.32 bis zu einem Hoch von 132.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Align Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
129.32 132.88
Jahresspanne
127.70 256.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.44
- Eröffnung
- 132.00
- Bid
- 132.57
- Ask
- 132.87
- Tief
- 129.32
- Hoch
- 132.88
- Volumen
- 2.831 K
- Tagesänderung
- 2.42%
- Monatsänderung
- -4.53%
- 6-Monatsänderung
- -15.59%
- Jahresänderung
- -47.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K