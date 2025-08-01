Valute / ALGN
ALGN: Align Technology Inc
131.39 USD 1.18 (0.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALGN ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 130.10 e ad un massimo di 131.96.
Segui le dinamiche di Align Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALGN News
- Stifel conferma il rating Buy su Align Technology, mantiene il target di prezzo a $200
- Stifel reiterates Buy rating on Align Technology stock, maintains $200 price target
- Align Technology interromperà il rapporto di lavoro con il vicepresidente esecutivo nel maggio 2026
- Align Technology to terminate employment of executive vice president in May 2026
- Align Technology at Baird Global Healthcare: Strategic Moves and Market Challenges
- Align Technology, Inc. (ALGN) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Align Technology at Morgan Stanley Conference: Strategic Revenue Adjustments
- Align Technology stock: Stifel reiterates Buy rating on new pricing plans
- Why Is Align Technology (ALGN) Up 9.4% Since Last Earnings Report?
- What To Do With Nine Of The Bottom Performing S&P 500 Stocks
- Trump 2.0 At 200 Days: Palantir Surges, Tesla Slumps - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Bear of the Day: Align Technology (ALGN)
- Modine Manufacturing and Align Technology have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Align Technology Is A Buy: Secular Headwinds Temporary, Market Dominance Enduring (ALGN)
- Align Technology: Moving From Sell To Neutral (NASDAQ:ALGN)
- Friday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Align Technology EVP Coletti buys $4.6k in stock
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.23%
- Is Align Technology (ALGN) Stock Undervalued Right Now?
- Align Technology (ALGN) Loses 34.5% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- SYK Stock Falls Despite Q2 Earnings & Sales Beat, '25 View Up
- Align Technology Sinks on Q2 Miss, Restructuring Plan
Intervallo Giornaliero
130.10 131.96
Intervallo Annuale
127.70 256.22
- Chiusura Precedente
- 132.57
- Apertura
- 131.84
- Bid
- 131.39
- Ask
- 131.69
- Minimo
- 130.10
- Massimo
- 131.96
- Volume
- 2.444 K
- Variazione giornaliera
- -0.89%
- Variazione Mensile
- -5.38%
- Variazione Semestrale
- -16.34%
- Variazione Annuale
- -48.42%
20 settembre, sabato