Moedas / ALC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ALC: Alcon Inc
77.20 USD 0.44 (0.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALC para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 77.08 e o mais alto foi 78.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Alcon Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALC Notícias
- Alcon AG stock hits 52-week low at $77.34 amid challenging year
- Alcon Inc. (ALC) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NYSE:ALC)
- Alcon AG stock hits 52-week low at 77.71 USD
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.11 USD
- Do Options Traders Know Something About Alcon Stock We Don't?
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Bernstein SocGen lowers Alcon stock price target to $104.65 on Q2 trough
- Alcon's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Plunges
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.41 USD
- These Analysts Slash Their Forecasts On Alcon After Q2 Earnings - Alcon (NYSE:ALC)
- Walmart, Coty and Johnson & Johnson fall premarket; Boeing rises
- JPMorgan downgrades Alcon stock to Neutral on soft quarter and guidance cut
- BofA Securities lowers Alcon stock price target to $100 on profit warning
- Alcon stock price target lowered to $88 by Wells Fargo on cataract market softness
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Stifel lowers Alcon stock price target to $90 from $100, keeps Buy rating
- Alcon stock down as J.P. Morgan downgrades on weak quarter, FY26 growth risks
- Alcon stock price target lowered to CHF84.50 by Bernstein SocGen
- Alcon Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALC)
- Alcon Inc. (ALC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcon stock price target lowered to $92 at BTIG on weaker market growth
- Why Is Alcon Stock Sinking Wednesday? - Alcon (NYSE:ALC)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
Faixa diária
77.08 78.40
Faixa anual
77.08 100.70
- Fechamento anterior
- 77.64
- Open
- 77.78
- Bid
- 77.20
- Ask
- 77.50
- Low
- 77.08
- High
- 78.40
- Volume
- 3.851 K
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- -1.86%
- Mudança de 6 meses
- -18.25%
- Mudança anual
- -23.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh