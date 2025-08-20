Währungen / ALC
ALC: Alcon Inc
77.79 USD 0.59 (0.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALC hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 77.00 bis zu einem Hoch von 77.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alcon Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
77.00 77.93
Jahresspanne
77.00 100.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.20
- Eröffnung
- 77.53
- Bid
- 77.79
- Ask
- 78.09
- Tief
- 77.00
- Hoch
- 77.93
- Volumen
- 4.941 K
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- -1.11%
- 6-Monatsänderung
- -17.63%
- Jahresänderung
- -22.64%
