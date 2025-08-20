Currencies / ALC
ALC: Alcon Inc
77.80 USD 0.39 (0.50%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ALC exchange rate has changed by 0.50% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 77.39 and at a high of 78.07.
Follow Alcon Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Daily Range
77.39 78.07
Year Range
77.36 100.70
- Previous Close
- 77.41
- Open
- 77.81
- Bid
- 77.80
- Ask
- 78.10
- Low
- 77.39
- High
- 78.07
- Volume
- 1.391 K
- Daily Change
- 0.50%
- Month Change
- -1.09%
- 6 Months Change
- -17.62%
- Year Change
- -22.63%
