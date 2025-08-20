Divisas / ALC
ALC: Alcon Inc
77.20 USD 0.44 (0.57%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALC de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 77.08, mientras que el máximo ha alcanzado 78.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alcon Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ALC News
- Alcon AG stock hits 52-week low at $77.34 amid challenging year
- Alcon Inc. (ALC) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NYSE:ALC)
- Alcon AG stock hits 52-week low at 77.71 USD
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.11 USD
- Do Options Traders Know Something About Alcon Stock We Don't?
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Bernstein SocGen lowers Alcon stock price target to $104.65 on Q2 trough
- Alcon's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Plunges
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.41 USD
- These Analysts Slash Their Forecasts On Alcon After Q2 Earnings - Alcon (NYSE:ALC)
- Walmart, Coty and Johnson & Johnson fall premarket; Boeing rises
- JPMorgan downgrades Alcon stock to Neutral on soft quarter and guidance cut
- BofA Securities lowers Alcon stock price target to $100 on profit warning
- Alcon stock price target lowered to $88 by Wells Fargo on cataract market softness
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Stifel lowers Alcon stock price target to $90 from $100, keeps Buy rating
- Alcon stock down as J.P. Morgan downgrades on weak quarter, FY26 growth risks
- Alcon stock price target lowered to CHF84.50 by Bernstein SocGen
- Alcon Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALC)
- Alcon Inc. (ALC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcon stock price target lowered to $92 at BTIG on weaker market growth
- Why Is Alcon Stock Sinking Wednesday? - Alcon (NYSE:ALC)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
Rango diario
77.08 78.39
Rango anual
77.08 100.70
- Cierres anteriores
- 77.64
- Open
- 77.66
- Bid
- 77.20
- Ask
- 77.50
- Low
- 77.08
- High
- 78.39
- Volumen
- 1.649 K
- Cambio diario
- -0.57%
- Cambio mensual
- -1.86%
- Cambio a 6 meses
- -18.25%
- Cambio anual
- -23.23%
