货币 / ALC
ALC: Alcon Inc
77.64 USD 0.23 (0.30%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALC汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点77.39和高点78.07进行交易。
关注Alcon Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALC新闻
- Alcon Inc. (ALC) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NYSE:ALC)
- Alcon AG stock hits 52-week low at 77.71 USD
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.11 USD
- Do Options Traders Know Something About Alcon Stock We Don't?
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Bernstein SocGen lowers Alcon stock price target to $104.65 on Q2 trough
- Alcon's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Plunges
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.41 USD
- These Analysts Slash Their Forecasts On Alcon After Q2 Earnings - Alcon (NYSE:ALC)
- Walmart, Coty and Johnson & Johnson fall premarket; Boeing rises
- JPMorgan downgrades Alcon stock to Neutral on soft quarter and guidance cut
- BofA Securities lowers Alcon stock price target to $100 on profit warning
- Alcon stock price target lowered to $88 by Wells Fargo on cataract market softness
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Stifel lowers Alcon stock price target to $90 from $100, keeps Buy rating
- Alcon stock down as J.P. Morgan downgrades on weak quarter, FY26 growth risks
- Alcon stock price target lowered to CHF84.50 by Bernstein SocGen
- Alcon Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALC)
- Alcon Inc. (ALC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcon stock price target lowered to $92 at BTIG on weaker market growth
- Why Is Alcon Stock Sinking Wednesday? - Alcon (NYSE:ALC)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
日范围
77.39 78.07
年范围
77.36 100.70
- 前一天收盘价
- 77.41
- 开盘价
- 77.81
- 卖价
- 77.64
- 买价
- 77.94
- 最低价
- 77.39
- 最高价
- 78.07
- 交易量
- 3.533 K
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- -1.30%
- 6个月变化
- -17.79%
- 年变化
- -22.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值