КотировкиРазделы
Валюты / ALC
Назад в Рынок акций США

ALC: Alcon Inc

77.64 USD 0.23 (0.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALC за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.39, а максимальная — 78.07.

Следите за динамикой Alcon Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ALC

Дневной диапазон
77.39 78.07
Годовой диапазон
77.36 100.70
Предыдущее закрытие
77.41
Open
77.81
Bid
77.64
Ask
77.94
Low
77.39
High
78.07
Объем
3.533 K
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
-1.30%
6-месячное изменение
-17.79%
Годовое изменение
-22.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.