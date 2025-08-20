Валюты / ALC
ALC: Alcon Inc
77.64 USD 0.23 (0.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALC за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.39, а максимальная — 78.07.
Следите за динамикой Alcon Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALC
- Alcon Inc. (ALC) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NYSE:ALC)
- Alcon AG stock hits 52-week low at 77.71 USD
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.11 USD
- Do Options Traders Know Something About Alcon Stock We Don't?
- Glaukos Builds Dual Growth Engines Amid Market Headwinds
- Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Palantir, Reddit, And Intuit Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your...
- Bernstein SocGen lowers Alcon stock price target to $104.65 on Q2 trough
- Alcon's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Plunges
- Alcon AG stock hits 52-week low at 78.41 USD
- These Analysts Slash Their Forecasts On Alcon After Q2 Earnings - Alcon (NYSE:ALC)
- Walmart, Coty and Johnson & Johnson fall premarket; Boeing rises
- JPMorgan downgrades Alcon stock to Neutral on soft quarter and guidance cut
- BofA Securities lowers Alcon stock price target to $100 on profit warning
- Alcon stock price target lowered to $88 by Wells Fargo on cataract market softness
- Mizuho lowers Alcon stock price target to $110 on slower eye-care market growth
- Stifel lowers Alcon stock price target to $90 from $100, keeps Buy rating
- Alcon stock down as J.P. Morgan downgrades on weak quarter, FY26 growth risks
- Alcon stock price target lowered to CHF84.50 by Bernstein SocGen
- Alcon Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALC)
- Alcon Inc. (ALC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alcon stock price target lowered to $92 at BTIG on weaker market growth
- Why Is Alcon Stock Sinking Wednesday? - Alcon (NYSE:ALC)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
Дневной диапазон
77.39 78.07
Годовой диапазон
77.36 100.70
- Предыдущее закрытие
- 77.41
- Open
- 77.81
- Bid
- 77.64
- Ask
- 77.94
- Low
- 77.39
- High
- 78.07
- Объем
- 3.533 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -1.30%
- 6-месячное изменение
- -17.79%
- Годовое изменение
- -22.79%
