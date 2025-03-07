Moedas / AGRO
AGRO: Adecoagro S.A
8.13 USD 0.03 (0.37%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGRO para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.13 e o mais alto foi 8.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Adecoagro S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.13 8.29
Faixa anual
7.89 11.87
- Fechamento anterior
- 8.16
- Open
- 8.29
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Low
- 8.13
- High
- 8.29
- Volume
- 107
- Mudança diária
- -0.37%
- Mudança mensal
- -3.90%
- Mudança de 6 meses
- -27.15%
- Mudança anual
- -26.23%
