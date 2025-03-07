货币 / AGRO
AGRO: Adecoagro S.A
8.22 USD 0.10 (1.23%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGRO汇率已更改1.23%。当日，交易品种以低点8.08和高点8.25进行交易。
关注Adecoagro S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.08 8.25
年范围
7.89 11.87
- 前一天收盘价
- 8.12
- 开盘价
- 8.12
- 卖价
- 8.22
- 买价
- 8.52
- 最低价
- 8.08
- 最高价
- 8.25
- 交易量
- 355
- 日变化
- 1.23%
- 月变化
- -2.84%
- 6个月变化
- -26.34%
- 年变化
- -25.41%
