Währungen / AGRO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AGRO: Adecoagro S.A
8.05 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGRO hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.02 bis zu einem Hoch von 8.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adecoagro S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGRO News
- Adecoagro (AGRO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Adecoagro to acquire 50% stake in South American urea producer
- Adecoagro's Farming Year Is Bad But The Name Is More Fairly Valued Now (NYSE:AGRO)
- Adecoagro Q2 2025: Weak Earnings, No Catalysts, Downgrade To Sell (NYSE:AGRO)
- Adecoagro AGRO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adecoagro EBITDA Drops 60 Percent
- Earnings call transcript: Adecoagro SA misses Q2 2025 revenue forecast, shares drop
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Earnings call transcript: Adecoagro sees 60% EBITDA drop in Q1 2025
- BrasilAgro Stock: Tariffs Winner With Market-Leading Margins Dividend Yields (NYSE:LND)
- Adecoagro (AGRO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Mission Produce Exhibits Valuation Premium: Time to Buy Now or Wait?
- Adecoagro (AGRO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Adecoagro announces proposed offering of senior unsecured notes
- Why Adecoagro (AGRO) Outpaced the Stock Market Today
- Adecoagro and Tether partner to explore bitcoin mining with renewable energy
- Adecoagro S.A. and Tether to Power Bitcoin Mining With Renewable Energy in Brazil
- Iberdrola appoints chief of US business as new CEO
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- This Eli Lilly Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Adecoagro (NYSE:AGRO), Avantor (NYSE:AVTR)
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Adecoagro Board Approves Tether's Majority Stake Bid, Eyes Long-Term Growth - Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Adecoagro S.A. (AGRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
8.02 8.05
Jahresspanne
7.89 11.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.04
- Eröffnung
- 8.05
- Bid
- 8.05
- Ask
- 8.35
- Tief
- 8.02
- Hoch
- 8.05
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- -4.85%
- 6-Monatsänderung
- -27.87%
- Jahresänderung
- -26.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K