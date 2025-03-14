Devises / AGRO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AGRO: Adecoagro S.A
7.89 USD 0.15 (1.87%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AGRO a changé de -1.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.89 et à un maximum de 8.05.
Suivez la dynamique Adecoagro S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGRO Nouvelles
- Adecoagro (AGRO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Adecoagro to acquire 50% stake in South American urea producer
- Adecoagro's Farming Year Is Bad But The Name Is More Fairly Valued Now (NYSE:AGRO)
- Adecoagro Q2 2025: Weak Earnings, No Catalysts, Downgrade To Sell (NYSE:AGRO)
- Adecoagro AGRO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adecoagro EBITDA Drops 60 Percent
- Earnings call transcript: Adecoagro SA misses Q2 2025 revenue forecast, shares drop
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Earnings call transcript: Adecoagro sees 60% EBITDA drop in Q1 2025
- BrasilAgro Stock: Tariffs Winner With Market-Leading Margins Dividend Yields (NYSE:LND)
- Adecoagro (AGRO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Mission Produce Exhibits Valuation Premium: Time to Buy Now or Wait?
- Adecoagro (AGRO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Adecoagro announces proposed offering of senior unsecured notes
- Why Adecoagro (AGRO) Outpaced the Stock Market Today
- Adecoagro and Tether partner to explore bitcoin mining with renewable energy
- Adecoagro S.A. and Tether to Power Bitcoin Mining With Renewable Energy in Brazil
- Iberdrola appoints chief of US business as new CEO
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- This Eli Lilly Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Adecoagro (NYSE:AGRO), Avantor (NYSE:AVTR)
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Adecoagro Board Approves Tether's Majority Stake Bid, Eyes Long-Term Growth - Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Adecoagro S.A. (AGRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
7.89 8.05
Range Annuel
7.89 11.87
- Clôture Précédente
- 8.04
- Ouverture
- 8.05
- Bid
- 7.89
- Ask
- 8.19
- Plus Bas
- 7.89
- Plus Haut
- 8.05
- Volume
- 550
- Changement quotidien
- -1.87%
- Changement Mensuel
- -6.74%
- Changement à 6 Mois
- -29.30%
- Changement Annuel
- -28.40%
20 septembre, samedi