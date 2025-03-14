Valute / AGRO
AGRO: Adecoagro S.A
7.89 USD 0.15 (1.87%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGRO ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.89 e ad un massimo di 8.05.
Segui le dinamiche di Adecoagro S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.89 8.05
Intervallo Annuale
7.89 11.87
- Chiusura Precedente
- 8.04
- Apertura
- 8.05
- Bid
- 7.89
- Ask
- 8.19
- Minimo
- 7.89
- Massimo
- 8.05
- Volume
- 550
- Variazione giornaliera
- -1.87%
- Variazione Mensile
- -6.74%
- Variazione Semestrale
- -29.30%
- Variazione Annuale
- -28.40%
20 settembre, sabato