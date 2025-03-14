QuotazioniSezioni
Valute / AGRO
Tornare a Azioni

AGRO: Adecoagro S.A

7.89 USD 0.15 (1.87%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGRO ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.89 e ad un massimo di 8.05.

Segui le dinamiche di Adecoagro S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGRO News

Intervallo Giornaliero
7.89 8.05
Intervallo Annuale
7.89 11.87
Chiusura Precedente
8.04
Apertura
8.05
Bid
7.89
Ask
8.19
Minimo
7.89
Massimo
8.05
Volume
550
Variazione giornaliera
-1.87%
Variazione Mensile
-6.74%
Variazione Semestrale
-29.30%
Variazione Annuale
-28.40%
20 settembre, sabato