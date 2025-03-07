КотировкиРазделы
AGRO
AGRO: Adecoagro S.A

8.22 USD 0.10 (1.23%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGRO за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 8.25.

Следите за динамикой Adecoagro S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.08 8.25
Годовой диапазон
7.89 11.87
Предыдущее закрытие
8.12
Open
8.12
Bid
8.22
Ask
8.52
Low
8.08
High
8.25
Объем
355
Дневное изменение
1.23%
Месячное изменение
-2.84%
6-месячное изменение
-26.34%
Годовое изменение
-25.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.