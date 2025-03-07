Валюты / AGRO
AGRO: Adecoagro S.A
8.22 USD 0.10 (1.23%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGRO за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 8.25.
Следите за динамикой Adecoagro S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AGRO
- Adecoagro to acquire 50% stake in South American urea producer
- Adecoagro's Farming Year Is Bad But The Name Is More Fairly Valued Now (NYSE:AGRO)
- Adecoagro Q2 2025: Weak Earnings, No Catalysts, Downgrade To Sell (NYSE:AGRO)
- Adecoagro AGRO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Adecoagro EBITDA Drops 60 Percent
- Earnings call transcript: Adecoagro SA misses Q2 2025 revenue forecast, shares drop
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Earnings call transcript: Adecoagro sees 60% EBITDA drop in Q1 2025
- BrasilAgro Stock: Tariffs Winner With Market-Leading Margins Dividend Yields (NYSE:LND)
- Adecoagro (AGRO) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Mission Produce Exhibits Valuation Premium: Time to Buy Now or Wait?
- Adecoagro (AGRO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Adecoagro announces proposed offering of senior unsecured notes
- Why Adecoagro (AGRO) Outpaced the Stock Market Today
- Adecoagro and Tether partner to explore bitcoin mining with renewable energy
- Adecoagro S.A. and Tether to Power Bitcoin Mining With Renewable Energy in Brazil
- Iberdrola appoints chief of US business as new CEO
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- This Eli Lilly Analyst Turns Bearish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Adecoagro (NYSE:AGRO), Avantor (NYSE:AVTR)
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Adecoagro Board Approves Tether's Majority Stake Bid, Eyes Long-Term Growth - Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Adecoagro S.A. (AGRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Adecoagro – Good Operations Squeezed By Uncontrollable Issues
Дневной диапазон
8.08 8.25
Годовой диапазон
7.89 11.87
- Предыдущее закрытие
- 8.12
- Open
- 8.12
- Bid
- 8.22
- Ask
- 8.52
- Low
- 8.08
- High
- 8.25
- Объем
- 355
- Дневное изменение
- 1.23%
- Месячное изменение
- -2.84%
- 6-месячное изменение
- -26.34%
- Годовое изменение
- -25.41%
