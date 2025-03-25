Moedas / ADCT
ADCT: ADC Therapeutics SA
3.30 USD 0.04 (1.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADCT para hoje mudou para 1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.24 e o mais alto foi 3.42.
Veja a dinâmica do par de moedas ADC Therapeutics SA. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ADCT Notícias
Faixa diária
3.24 3.42
Faixa anual
1.05 3.97
- Fechamento anterior
- 3.26
- Open
- 3.27
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Low
- 3.24
- High
- 3.42
- Volume
- 362
- Mudança diária
- 1.23%
- Mudança mensal
- 6.80%
- Mudança de 6 meses
- 137.41%
- Mudança anual
- 4.76%
