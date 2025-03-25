Валюты / ADCT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ADCT: ADC Therapeutics SA
3.30 USD 0.09 (2.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADCT за сегодня изменился на 2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.16, а максимальная — 3.34.
Следите за динамикой ADC Therapeutics SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ADCT
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Adc Thera earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- TELA Bio, Inc. (TELA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Are Medical Stocks Lagging ADC Therapeutics (ADCT) This Year?
- ADC Therapeutics price target lowered to $5 at RBC on growth outlook
- ZYNLONTA shows 85% response rate in marginal zone lymphoma trial
- ADC Therapeutics price target raised to $10 from $7 on positive trial data
- ADC Therapeutics raises $100 million in private placement
- ZYNLONTA-glofitamab combo shows 93.3% response rate in lymphoma trial
- ADC Therapeutics Makes Grants to New Employees Under Inducement Plan
- ADC Therapeutics at RBC Capital Markets Conference: ZIMMANTA’s Growth Path
- ADC Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Adc Thera earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- ADC Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- ADC Therapeutics (ADCT): Promise Remains, Fortunes Rest On Success Of Single Trial In 2025
Дневной диапазон
3.16 3.34
Годовой диапазон
1.05 3.97
- Предыдущее закрытие
- 3.21
- Open
- 3.16
- Bid
- 3.30
- Ask
- 3.60
- Low
- 3.16
- High
- 3.34
- Объем
- 428
- Дневное изменение
- 2.80%
- Месячное изменение
- 6.80%
- 6-месячное изменение
- 137.41%
- Годовое изменение
- 4.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.