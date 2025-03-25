Valute / ADCT
ADCT: ADC Therapeutics SA
3.42 USD 0.04 (1.18%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADCT ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.27 e ad un massimo di 3.45.
Segui le dinamiche di ADC Therapeutics SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.27 3.45
Intervallo Annuale
1.05 3.97
- Chiusura Precedente
- 3.38
- Apertura
- 3.39
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Minimo
- 3.27
- Massimo
- 3.45
- Volume
- 2.507 K
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- 10.68%
- Variazione Semestrale
- 146.04%
- Variazione Annuale
- 8.57%
21 settembre, domenica