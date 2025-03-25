QuotazioniSezioni
ADCT: ADC Therapeutics SA

3.42 USD 0.04 (1.18%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADCT ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.27 e ad un massimo di 3.45.

Segui le dinamiche di ADC Therapeutics SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.27 3.45
Intervallo Annuale
1.05 3.97
Chiusura Precedente
3.38
Apertura
3.39
Bid
3.42
Ask
3.72
Minimo
3.27
Massimo
3.45
Volume
2.507 K
Variazione giornaliera
1.18%
Variazione Mensile
10.68%
Variazione Semestrale
146.04%
Variazione Annuale
8.57%
