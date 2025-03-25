Dövizler / ADCT
ADCT: ADC Therapeutics SA
3.42 USD 0.04 (1.18%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADCT fiyatı bugün 1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.27 ve Yüksek fiyatı olarak 3.45 aralığında işlem gördü.
ADC Therapeutics SA hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADCT haberleri
- Montes Archimedes Acquisition (ROIV) Surges 7.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Adc Thera earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- TELA Bio, Inc. (TELA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Are Medical Stocks Lagging ADC Therapeutics (ADCT) This Year?
- ADC Therapeutics price target lowered to $5 at RBC on growth outlook
- ZYNLONTA shows 85% response rate in marginal zone lymphoma trial
- ADC Therapeutics price target raised to $10 from $7 on positive trial data
- ADC Therapeutics raises $100 million in private placement
- ZYNLONTA-glofitamab combo shows 93.3% response rate in lymphoma trial
- ADC Therapeutics Makes Grants to New Employees Under Inducement Plan
- ADC Therapeutics at RBC Capital Markets Conference: ZIMMANTA’s Growth Path
- ADC Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Adc Thera earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- ADC Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- ADC Therapeutics (ADCT): Promise Remains, Fortunes Rest On Success Of Single Trial In 2025
Günlük aralık
3.27 3.45
Yıllık aralık
1.05 3.97
- Önceki kapanış
- 3.38
- Açılış
- 3.39
- Satış
- 3.42
- Alış
- 3.72
- Düşük
- 3.27
- Yüksek
- 3.45
- Hacim
- 2.507 K
- Günlük değişim
- 1.18%
- Aylık değişim
- 10.68%
- 6 aylık değişim
- 146.04%
- Yıllık değişim
- 8.57%
