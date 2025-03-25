通貨 / ADCT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADCT: ADC Therapeutics SA
3.38 USD 0.12 (3.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADCTの今日の為替レートは、3.68%変化しました。日中、通貨は1あたり3.24の安値と3.42の高値で取引されました。
ADC Therapeutics SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADCT News
- Montes Archimedes Acquisition (ROIV) Surges 7.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Adc Thera earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- TELA Bio, Inc. (TELA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Are Medical Stocks Lagging ADC Therapeutics (ADCT) This Year?
- ADC Therapeutics price target lowered to $5 at RBC on growth outlook
- ZYNLONTA shows 85% response rate in marginal zone lymphoma trial
- ADC Therapeutics price target raised to $10 from $7 on positive trial data
- ADC Therapeutics raises $100 million in private placement
- ZYNLONTA-glofitamab combo shows 93.3% response rate in lymphoma trial
- ADC Therapeutics Makes Grants to New Employees Under Inducement Plan
- ADC Therapeutics at RBC Capital Markets Conference: ZIMMANTA’s Growth Path
- ADC Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Adc Thera earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- ADC Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- ADC Therapeutics (ADCT): Promise Remains, Fortunes Rest On Success Of Single Trial In 2025
1日のレンジ
3.24 3.42
1年のレンジ
1.05 3.97
- 以前の終値
- 3.26
- 始値
- 3.27
- 買値
- 3.38
- 買値
- 3.68
- 安値
- 3.24
- 高値
- 3.42
- 出来高
- 749
- 1日の変化
- 3.68%
- 1ヶ月の変化
- 9.39%
- 6ヶ月の変化
- 143.17%
- 1年の変化
- 7.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K