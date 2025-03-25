クォートセクション
通貨 / ADCT
ADCT: ADC Therapeutics SA

3.38 USD 0.12 (3.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADCTの今日の為替レートは、3.68%変化しました。日中、通貨は1あたり3.24の安値と3.42の高値で取引されました。

ADC Therapeutics SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.24 3.42
1年のレンジ
1.05 3.97
以前の終値
3.26
始値
3.27
買値
3.38
買値
3.68
安値
3.24
高値
3.42
出来高
749
1日の変化
3.68%
1ヶ月の変化
9.39%
6ヶ月の変化
143.17%
1年の変化
7.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K