Devises / ADCT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ADCT: ADC Therapeutics SA
3.42 USD 0.04 (1.18%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADCT a changé de 1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.27 et à un maximum de 3.45.
Suivez la dynamique ADC Therapeutics SA. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADCT Nouvelles
- Montes Archimedes Acquisition (ROIV) Surges 7.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Adc Thera earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- TELA Bio, Inc. (TELA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Are Medical Stocks Lagging ADC Therapeutics (ADCT) This Year?
- ADC Therapeutics price target lowered to $5 at RBC on growth outlook
- ZYNLONTA shows 85% response rate in marginal zone lymphoma trial
- ADC Therapeutics price target raised to $10 from $7 on positive trial data
- ADC Therapeutics raises $100 million in private placement
- ZYNLONTA-glofitamab combo shows 93.3% response rate in lymphoma trial
- ADC Therapeutics Makes Grants to New Employees Under Inducement Plan
- ADC Therapeutics at RBC Capital Markets Conference: ZIMMANTA’s Growth Path
- ADC Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Adc Thera earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- ADC Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Operational Update
- ADC Therapeutics (ADCT): Promise Remains, Fortunes Rest On Success Of Single Trial In 2025
Range quotidien
3.27 3.45
Range Annuel
1.05 3.97
- Clôture Précédente
- 3.38
- Ouverture
- 3.39
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Plus Bas
- 3.27
- Plus Haut
- 3.45
- Volume
- 2.507 K
- Changement quotidien
- 1.18%
- Changement Mensuel
- 10.68%
- Changement à 6 Mois
- 146.04%
- Changement Annuel
- 8.57%
20 septembre, samedi