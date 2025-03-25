KurseKategorien
ADCT: ADC Therapeutics SA

3.37 USD 0.01 (0.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADCT hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.36 bis zu einem Hoch von 3.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die ADC Therapeutics SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.36 3.45
Jahresspanne
1.05 3.97
Vorheriger Schlusskurs
3.38
Eröffnung
3.39
Bid
3.37
Ask
3.67
Tief
3.36
Hoch
3.45
Volumen
87
Tagesänderung
-0.30%
Monatsänderung
9.06%
6-Monatsänderung
142.45%
Jahresänderung
6.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K