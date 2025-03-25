Währungen / ADCT
ADCT: ADC Therapeutics SA
3.37 USD 0.01 (0.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADCT hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.36 bis zu einem Hoch von 3.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADC Therapeutics SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.36 3.45
Jahresspanne
1.05 3.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.38
- Eröffnung
- 3.39
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Tief
- 3.36
- Hoch
- 3.45
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 9.06%
- 6-Monatsänderung
- 142.45%
- Jahresänderung
- 6.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K