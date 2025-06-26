Moedas / ACB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ACB: Aurora Cannabis Inc
5.17 USD 0.18 (3.61%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACB para hoje mudou para 3.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.03 e o mais alto foi 5.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Aurora Cannabis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACB Notícias
- Aurora Cannabis investirá em melhorias na instalação de cannabis na Alemanha
- Aurora to invest in German cannabis facility upgrades
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- Cannabis Stock VRNOF Soars 178% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Aurora Cannabis Rallies On The Possibility Of Trump Rescheduling Cannabis (NASDAQ:ACB)
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Aurora cannabis expands medical portfolio in Australia
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- While Investors Chase Monday's Tilray, Canopy And Aurora Rally, A Potential Federal Shift Could Redefine Cannabis Growth Fundamentals - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- ACB Stock Down as Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
- Aurora Cannabis Q1 FY2026 Earnings Call Transcript - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB)
- Aurora Cannabis Q1 FY26 slides: International medical sales surge 85%, EBITDA up 209%
- Aurora Cannabis Inc. (ACB) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- Jushi Holdings Inc. (JUSHF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Aurora Cannabis Pre-Q1 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Do Options Traders Know Something About Aurora Cannabis Stock We Don't?
- Should You Buy, Hold or Sell TLRY Stock Post Q4 Earnings Release?
- Aurora cannabis reminds shareholders to vote before deadline
- Cannabis Operator Green Thumb Down 30% YTD: Time to Buy, Sell or Hold?
- Aurora Cannabis announces annual shareholder meeting details
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- Aurora expands medical cannabis pricing program in Canada
Faixa diária
5.03 5.20
Faixa anual
3.42 6.92
- Fechamento anterior
- 4.99
- Open
- 5.03
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Low
- 5.03
- High
- 5.20
- Volume
- 880
- Mudança diária
- 3.61%
- Mudança mensal
- -0.39%
- Mudança de 6 meses
- 17.77%
- Mudança anual
- -11.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh