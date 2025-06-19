Валюты / ACB
ACB: Aurora Cannabis Inc
5.00 USD 0.03 (0.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACB за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.93, а максимальная — 5.09.
Следите за динамикой Aurora Cannabis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.93 5.09
Годовой диапазон
3.42 6.92
- Предыдущее закрытие
- 4.97
- Open
- 4.96
- Bid
- 5.00
- Ask
- 5.30
- Low
- 4.93
- High
- 5.09
- Объем
- 761
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- -3.66%
- 6-месячное изменение
- 13.90%
- Годовое изменение
- -14.68%
