통화 / ACB
ACB: Aurora Cannabis Inc
5.09 USD 0.09 (1.74%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACB 환율이 오늘 -1.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.06이고 고가는 5.18이었습니다.
Aurora Cannabis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ACB News
일일 변동 비율
5.06 5.18
년간 변동
3.42 6.92
- 이전 종가
- 5.18
- 시가
- 5.13
- Bid
- 5.09
- Ask
- 5.39
- 저가
- 5.06
- 고가
- 5.18
- 볼륨
- 1.157 K
- 일일 변동
- -1.74%
- 월 변동
- -1.93%
- 6개월 변동
- 15.95%
- 년간 변동율
- -13.14%
20 9월, 토요일