通貨 / ACB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ACB: Aurora Cannabis Inc
5.18 USD 0.19 (3.81%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACBの今日の為替レートは、3.81%変化しました。日中、通貨は1あたり5.03の安値と5.30の高値で取引されました。
Aurora Cannabis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACB News
- Aurora Cannabis、ドイツの大麻施設のアップグレードに投資へ
- Aurora to invest in German cannabis facility upgrades
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- Cannabis Stock VRNOF Soars 178% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Aurora Cannabis Rallies On The Possibility Of Trump Rescheduling Cannabis (NASDAQ:ACB)
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Aurora cannabis expands medical portfolio in Australia
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- While Investors Chase Monday's Tilray, Canopy And Aurora Rally, A Potential Federal Shift Could Redefine Cannabis Growth Fundamentals - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- ACB Stock Down as Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
- Aurora Cannabis Q1 FY2026 Earnings Call Transcript - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB)
- Aurora Cannabis Q1 FY26 slides: International medical sales surge 85%, EBITDA up 209%
- Aurora Cannabis Inc. (ACB) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- Jushi Holdings Inc. (JUSHF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Aurora Cannabis Pre-Q1 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Do Options Traders Know Something About Aurora Cannabis Stock We Don't?
- Should You Buy, Hold or Sell TLRY Stock Post Q4 Earnings Release?
- Aurora cannabis reminds shareholders to vote before deadline
- Cannabis Operator Green Thumb Down 30% YTD: Time to Buy, Sell or Hold?
- Aurora Cannabis announces annual shareholder meeting details
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- Aurora expands medical cannabis pricing program in Canada
1日のレンジ
5.03 5.30
1年のレンジ
3.42 6.92
- 以前の終値
- 4.99
- 始値
- 5.03
- 買値
- 5.18
- 買値
- 5.48
- 安値
- 5.03
- 高値
- 5.30
- 出来高
- 1.756 K
- 1日の変化
- 3.81%
- 1ヶ月の変化
- -0.19%
- 6ヶ月の変化
- 18.00%
- 1年の変化
- -11.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K