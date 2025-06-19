货币 / ACB
ACB: Aurora Cannabis Inc
5.01 USD 0.01 (0.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACB汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点4.94和高点5.14进行交易。
关注Aurora Cannabis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACB新闻
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- Cannabis Stock VRNOF Soars 178% in a Month: Time to Buy, Sell or Hold?
- Cannabis ETFs Soar as Trump Mulls Over Marijuana Reclassification
- Aurora Cannabis Rallies On The Possibility Of Trump Rescheduling Cannabis (NASDAQ:ACB)
- Explainer-How US marijuana reclassification could help cannabis companies
- Aurora cannabis expands medical portfolio in Australia
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- While Investors Chase Monday's Tilray, Canopy And Aurora Rally, A Potential Federal Shift Could Redefine Cannabis Growth Fundamentals - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Pot stocks soar as Trump considers marijuana reclassification
- ACB Stock Down as Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
- Aurora Cannabis Q1 FY2026 Earnings Call Transcript - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB)
- Aurora Cannabis Q1 FY26 slides: International medical sales surge 85%, EBITDA up 209%
- Aurora Cannabis Inc. (ACB) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- Jushi Holdings Inc. (JUSHF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Aurora Cannabis Pre-Q1 Earnings Analysis: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Do Options Traders Know Something About Aurora Cannabis Stock We Don't?
- Should You Buy, Hold or Sell TLRY Stock Post Q4 Earnings Release?
- Aurora cannabis reminds shareholders to vote before deadline
- Cannabis Operator Green Thumb Down 30% YTD: Time to Buy, Sell or Hold?
- Aurora Cannabis announces annual shareholder meeting details
- Americans Should Buy Canadian Cannabis Companies
- Aurora expands medical cannabis pricing program in Canada
- Aurora Cannabis Falls On Weak 2026 Outlook Despite Record Q4 Revenues (NASDAQ:ACB)
- Aurora Cannabis (ACB) Denies News Stories about $215M Acquisition and Partnership - TipRanks.com
日范围
4.94 5.14
年范围
3.42 6.92
- 前一天收盘价
- 5.00
- 开盘价
- 4.98
- 卖价
- 5.01
- 买价
- 5.31
- 最低价
- 4.94
- 最高价
- 5.14
- 交易量
- 943
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- -3.47%
- 6个月变化
- 14.12%
- 年变化
- -14.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值