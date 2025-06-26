Währungen / ACB
ACB: Aurora Cannabis Inc
5.11 USD 0.07 (1.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACB hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.10 bis zu einem Hoch von 5.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aurora Cannabis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.10 5.18
Jahresspanne
3.42 6.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.18
- Eröffnung
- 5.13
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Tief
- 5.10
- Hoch
- 5.18
- Volumen
- 452
- Tagesänderung
- -1.35%
- Monatsänderung
- -1.54%
- 6-Monatsänderung
- 16.40%
- Jahresänderung
- -12.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K