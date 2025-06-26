KurseKategorien
Währungen / ACB
Zurück zum Aktien

ACB: Aurora Cannabis Inc

5.11 USD 0.07 (1.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACB hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.10 bis zu einem Hoch von 5.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aurora Cannabis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACB News

Tagesspanne
5.10 5.18
Jahresspanne
3.42 6.92
Vorheriger Schlusskurs
5.18
Eröffnung
5.13
Bid
5.11
Ask
5.41
Tief
5.10
Hoch
5.18
Volumen
452
Tagesänderung
-1.35%
Monatsänderung
-1.54%
6-Monatsänderung
16.40%
Jahresänderung
-12.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K