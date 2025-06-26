Valute / ACB
ACB: Aurora Cannabis Inc
5.09 USD 0.09 (1.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACB ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.06 e ad un massimo di 5.18.
Segui le dinamiche di Aurora Cannabis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.06 5.18
Intervallo Annuale
3.42 6.92
- Chiusura Precedente
- 5.18
- Apertura
- 5.13
- Bid
- 5.09
- Ask
- 5.39
- Minimo
- 5.06
- Massimo
- 5.18
- Volume
- 1.157 K
- Variazione giornaliera
- -1.74%
- Variazione Mensile
- -1.93%
- Variazione Semestrale
- 15.95%
- Variazione Annuale
- -13.14%
21 settembre, domenica