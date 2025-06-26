QuotazioniSezioni
Valute / ACB
Tornare a Azioni

ACB: Aurora Cannabis Inc

5.09 USD 0.09 (1.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACB ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.06 e ad un massimo di 5.18.

Segui le dinamiche di Aurora Cannabis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACB News

Intervallo Giornaliero
5.06 5.18
Intervallo Annuale
3.42 6.92
Chiusura Precedente
5.18
Apertura
5.13
Bid
5.09
Ask
5.39
Minimo
5.06
Massimo
5.18
Volume
1.157 K
Variazione giornaliera
-1.74%
Variazione Mensile
-1.93%
Variazione Semestrale
15.95%
Variazione Annuale
-13.14%
21 settembre, domenica