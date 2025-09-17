Moedas / XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar
3644.31 USD 15.48 (0.42%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XAUUSD para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3627.78 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 3672.90 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em dólares americanos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XAUUSD Notícias
Faixa diária
3627.78 3672.90
Faixa anual
2536.77 3707.42
- Fechamento anterior
- 3659.79
- Open
- 3658.85
- Bid
- 3644.31
- Ask
- 3644.61
- Low
- 3627.78
- High
- 3672.90
- Volume
- 101.931 K
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- 5.76%
- Mudança de 6 meses
- 16.68%
- Mudança anual
- 38.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh