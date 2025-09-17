A taxa do XAUUSD para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3627.78 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 3672.90 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em dólares americanos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.