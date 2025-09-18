Valute / XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar
3685.07 USD 40.76 (1.12%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: US Dollar
Il prezzo di XAUUSD ha avuto una variazione del 1.12% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 3632.16 USD e ad un massimo di 3685.18 USD.
Segui le dinamiche di Oro vs Dollaro Statunitense. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Oro sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XAUUSD News
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Missed the gold rush? Here's why some collectors start with silver
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Perpetua Resources riceve l’autorizzazione per il progetto Stibnite Gold
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Gold Price Forecast: XAU/USD edges lower below $3,650 on stronger US Dollar, profit-taking
- Zijin Gold Seeks $3.2 Billion in World’s Biggest IPO Since May
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
XAUUSD on the Community Forum
Applicazioni di Trading per XAUUSD
Intervallo Giornaliero
3632.16 3685.18
Intervallo Annuale
2536.77 3707.42
- Chiusura Precedente
- 3644.31
- Apertura
- 3643.47
- Bid
- 3685.07
- Ask
- 3685.37
- Minimo
- 3632.16
- Massimo
- 3685.18
- Volume
- 86.040 K
- Variazione giornaliera
- 1.12%
- Variazione Mensile
- 6.94%
- Variazione Semestrale
- 17.99%
- Variazione Annuale
- 39.89%
21 settembre, domenica