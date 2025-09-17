通貨 / XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar
3652.19 USD 7.88 (0.22%)
セクター: コモディティ 利益通貨: US Dollar
XAUUSDの価格は、本日0.22%変化しました。日中は、3632.16USDの安値と3661.24USDの高値で取引されました。
金vs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、金価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XAUUSD News
XAUUSD on the Community Forum
XAUUSDの取引アプリ
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (273)
トレーダーの皆さん、こんにちは！Quantum Queenです。Quantumファミリーのエキスパートアドバイザーに新たに加わった、非常にパワフルな新メンバーです。私の専門分野は？ゴールドです。XAUUSDペアを正確かつ自信を持ってトレードし、きらびやかなゴールド市場で比類のない取引機会をお届けします。私は、これまでで最も高度なゴールド取引エキスパートアドバイザーであることを証明するためにここにいます。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 回購入するごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格は1999ドルです。 ライブシグナル： こちらをクリック Quantum Queenチャンネル: ここをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細に
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (13)
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (14)
シンボル XAUUSD 時間足 H1-M15（任意） タイプ 人工知能 単一注文取引のサポート はい 最低入金額 50 USD （または他通貨での同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁のブローカーをサポート。任意の口座通貨。任意のシンボル名。任意のGMT時間。） 事前設定なしで実行可能 はい トレーディングにおける人工知能に興味があるなら、私のチャンネルを購読してください。 最新の機械学習の進歩を研究し、無料のモデルを共有し、ときどきミニ記事も書いています。 購読する！ このエキスパートアドバイザーは、合成された高次元特徴空間で訓練されたモデルのアンサンブルシステムです。 Mad Turtle の主な特徴: 資金の安全性 グリッドやマーチンゲールのような危険な戦略は使用しません。 単一注文取引と短いストップロスをサポートします。 透明性 モデルがどのように「考えているか」、どの確率評価（買い/売り）を出しているかをリアルタイムで確認できます。 また、アクティベーションの閾値を調整することも可能です。 基礎性 高時
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (116)
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (82)
プロップしっかり準備完了! ( SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] 推奨アカウント：高レバレッジのスタンダード、ECN、Raw、Cent、Propfirm（FTMOなど） このEAの開発者は、他のロボットの品質で自身のプロフェッショナリズムを証明しています。 Volume Hedger EAは カスタムインジケーターを使ったエントリーストラテジー設定機能により、他のEAを複数購入する必要がなくなります！ このEAは、高ボラティリティ市場においてマーチンゲール戦略とヘッジ、そしてスマートリスク管理を組み合わせた高度な取引アルゴリズムです。トレンド方向を予測する代わりに、売買ボリュームを分析し、賢いエントリー戦略で市場に参加します。適切なセットファイルを使用すれば、FX、ゴールド、株式、暗号通貨などさまざまな金融商品で効果的な結果を得られます。急激な上下動がある商品や安定したトレンドを持つ商品で特にパフォーマンスが向上します。取引は、一定のボリューム閾値で開始される双方向のループで進行し、適
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
MQL5のForex EAトレーディングチャンネル: 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 14,000人以上のコミュニティMQL5メンバー限定 。 10部中残り3部、価格は$399！ その後、価格は$499に値上げされます。 - リアルシグナル 低リスク: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - 高リスク: https://www.mql5.com/ja/signals/2310008 EA AI Gold Sniper を正しく動作させるための完全なインストール手順は、 コメント #3 AI Gold Sniperは、XAU/USD取引に最新のGPT-4oモデル（OpenAIのGPT-4o）を適用します。このモデルは、多層アルゴリズムフレームワークに基づいて設計されており、非構造化データ処理とクロスマーケット分析を統合して取引決定を最適化します。AI Gold Sniperに統合されたGPT-4oは、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）とリカレントネットワーク（
夏の終わりのセール – 期間限定！ 現在、 夏の大型セール を開催中です。これは、公式シグナルが公開される前に SGear を手に入れたい方のための特別オファーです。 シグナルが追加されるまでは、価格は大幅に割引されています。 重要： シグナルがリリースされると、価格は見直され、大幅に値上がりします。 SGear を始める予定の方は、 今 が最もお得なタイミングです。 また、段階的な価格モデルを採用しています： 5件販売されるごとに、価格が50ドルずつ上がります。 購入が増えるたびに、次の値上げが近づきます。今が価格を固定できるラストチャンスかもしれません。 このセールは期間・数量ともに限定されています。終了後は通常価格に戻ります。 SGear – AIに頼らない明確なトレンドロジック SGear は、上位のトレンドに従って自動で取引を行うエキスパートアドバイザー（EA）です。 短期的な逆行や衝動的な値動きには反応せず、安定したトレンドの流れを重視します。 明確なルールに基づく構造的なセットアップを採用し、不安定な相場では取引を避けます。 ルールはシンプルで明快。エントリーとエグジッ
1日のレンジ
3632.16 3661.24
1年のレンジ
2536.77 3707.42
- 以前の終値
- 3644.31
- 始値
- 3643.47
- 買値
- 3652.19
- 買値
- 3652.49
- 安値
- 3632.16
- 高値
- 3661.24
- 出来高
- 33.769 K
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 5.99%
- 6ヶ月の変化
- 16.94%
- 1年の変化
- 38.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K