XAUUSD: Gold vs US Dollar
3685.07 USD 40.76 (1.12%)
부문: 원자재 수익 통화: US Dollar
XAUUSD 가격이 당일 1.12%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 3632.16 USD와 고가 3685.18 USD로 거래되었습니다
금 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 금 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3632.16 3685.18
년간 변동
2536.77 3707.42
- 이전 종가
- 3644.31
- 시가
- 3643.47
- Bid
- 3685.07
- Ask
- 3685.37
- 저가
- 3632.16
- 고가
- 3685.18
- 볼륨
- 86.040 K
- 일일 변동
- 1.12%
- 월 변동
- 6.94%
- 6개월 변동
- 17.99%
- 년간 변동율
- 39.89%
20 9월, 토요일