Devises / XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar

3685.07 USD 40.76 (1.12%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: US Dollar

Le cours de XAUUSD a changé de 1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 3632.16 USD et à un maximum de 3685.18 USD.

Suivez la dynamique de Or vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Or a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
3632.16 3685.18
Range Annuel
2536.77 3707.42
Clôture Précédente
3644.31
Ouverture
3643.47
Bid
3685.07
Ask
3685.37
Plus Bas
3632.16
Plus Haut
3685.18
Volume
86.040 K
Changement quotidien
1.12%
Changement Mensuel
6.94%
Changement à 6 Mois
17.99%
Changement Annuel
39.89%
20 septembre, samedi