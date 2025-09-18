Devises / XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar
3685.07 USD 40.76 (1.12%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: US Dollar
Le cours de XAUUSD a changé de 1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 3632.16 USD et à un maximum de 3685.18 USD.
Suivez la dynamique de Or vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Or a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Missed the gold rush? Here's why some collectors start with silver
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Gold Price Forecast: XAU/USD edges lower below $3,650 on stronger US Dollar, profit-taking
- Zijin Gold Seeks $3.2 Billion in World’s Biggest IPO Since May
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Gold declines after strong US data offsets Fed rate cut
3632.16 3685.18
2536.77 3707.42
- 3644.31
- 3643.47
- 3685.07
- 3685.37
- 3632.16
- 3685.18
- 86.040 K
- 1.12%
- 6.94%
- 17.99%
- 39.89%
20 septembre, samedi