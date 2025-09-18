Dövizler / XAUUSD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XAUUSD: Gold vs US Dollar
3685.07 USD 40.76 (1.12%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: US Dollar
XAUUSD fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 3632.16 USD ve Yüksek fiyatı olarak 3685.18 USD aralığında işlem gördü.
Altın vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Altın fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUUSD haberleri
- Weekly Forex Forecast - 21th to 26th September (Charts)
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Missed the gold rush? Here's why some collectors start with silver
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Gold Price Forecast: XAU/USD edges lower below $3,650 on stronger US Dollar, profit-taking
- Zijin Gold Seeks $3.2 Billion in World’s Biggest IPO Since May
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
XAUUSD on the Community Forum
XAUUSD için alım-satım uygulamaları
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (275)
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (14)
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (15)
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (117)
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (82)
PROP FİRMASI HAZIR! ( SETFILE'ı indirin ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı: Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın. Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL Düşük Risk: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk: https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir: yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
Günlük aralık
3632.16 3685.18
Yıllık aralık
2536.77 3707.42
- Önceki kapanış
- 3644.31
- Açılış
- 3643.47
- Satış
- 3685.07
- Alış
- 3685.37
- Düşük
- 3632.16
- Yüksek
- 3685.18
- Hacim
- 86.040 K
- Günlük değişim
- 1.12%
- Aylık değişim
- 6.94%
- 6 aylık değişim
- 17.99%
- Yıllık değişim
- 39.89%
21 Eylül, Pazar