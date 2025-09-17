CotizacionesSecciones
XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar

3671.65 USD 11.86 (0.32%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de XAUUSD de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3633.83 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 3672.20 USD.

Siga la dinámica de los precios en Oro en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Oro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
3633.83 3672.20
Rango anual
2536.77 3707.42
Cierres anteriores
3659.79
Open
3658.85
Bid
3671.65
Ask
3671.95
Low
3633.83
High
3672.20
Volumen
50.183 K
Cambio diario
0.32%
Cambio mensual
6.55%
Cambio a 6 meses
17.56%
Cambio anual
39.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B