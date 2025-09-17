Divisas / XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar
3671.65 USD 11.86 (0.32%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de XAUUSD de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3633.83 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 3672.20 USD.
Siga la dinámica de los precios en Oro en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Oro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XAUUSD News
- Forex Hoy - 18/09: Fed Adopta Postura Agresiva sobre Tipos
- Futures tick up after Fed cuts rates as anticipated - what’s moving markets
- Gold Forecast 18/09: Drops Ahead of the FOMC (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Oro Hoy - Previsión 18/09: ¿Oportunidad de Compra o Alerta?
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- Gold price in India: Rates on September 18
- Gold consolidates post-FOMC slide from record high amid USD recovery
- Gold scales record high after Fed rate cut
- Gold skyrockets as Fed cuts 25 bps, eyes further easing
- Gold price steadies as Fed decision, Powell press conference loom
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- Gold retreats from record highs as Fed rate cut decision looms
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Análisis Oro Hoy 17/09: ¿Comprar o Vender Hoy? (Gráfico)
- Gold Analysis 17/09: Eyes Cautiously on U.S. Rate (Chart)
- Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- UBS says silver poised for all-time high as investors flock to precious metals
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Gold Slips From Record High Before Fed’s Rate Decision
- Gold Forecast 17/09: Continues to Look Strong (Video)
- Oro Hoy - Previsisón 17/09: ¿Seguirá Oro al Alza? (Gráficos)
- Forex Hoy - 17/09: Mercados se Estabilizan ante Reunión Fed
¡Hola, traders! Soy Quantum Queen, la más reciente y poderosa incorporación a la familia Quantum de Asesores Expertos. ¿Mi especialidad? ORO. Sí, opero el par XAUUSD con precisión y confianza, brindándoles oportunidades de trading inigualables en el brillante mercado del oro. Estoy aquí para demostrar que soy el Asesor Experto en trading de oro más avanzado jamás creado. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Símbolo XAUUSD Marco temporal H1-M15 (cualquiera) Tipo Inteligencia Artificial Soporte de operaciones de una sola orden SÍ Depósito mínimo 50 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con CUALQUIER bróker SÍ (soporta bróker de 2 o 3 dígitos. Cualquier moneda de la cuenta. Cualquier nombre de símbolo. Cualquier zona horaria GMT.) Ejecutar sin configuración previa SÍ Si te interesa la inteligencia artificial en el trading, suscríbete a mi canal. Investigo los últimos avances en aprendizaje
¡PROP FIRME LISTO! ( descargar SETFILE ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] Cuentas recomendadas: Estándar con alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo con la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA ¡Gracias a la función de establecer la estrategia de entrada mediante un Indicador Personalizado, no necesitarás comprar más EAs! Este EA es un algoritmo avanzado de trading que combina la estrategia Mart
Canal de trading con Asesores Expertos de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al tanto de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14,000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. - SEÑAL REAL Riesgo bajo: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Alto riesgo: https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Las instrucciones de instalación completas para que EA AI Gold Sniper funcione correctamente están actualizada
El Capturador de Tendencias: La Estrategia del Capturador de Tendencias con Indicador de Alerta es una herramienta versátil de análisis técnico que ayuda a los traders a identificar las tendencias del mercado y los posibles puntos de entrada y salida. Presenta una Estrategia dinámica del Capturador de Tendencias, adaptándose a las condiciones del mercado para una clara representación visual de la dirección de la tendencia. Los traders pueden personalizar los parámetros para que se ajusten a su
Rango diario
3633.83 3672.20
Rango anual
2536.77 3707.42
- Cierres anteriores
- 3659.79
- Open
- 3658.85
- Bid
- 3671.65
- Ask
- 3671.95
- Low
- 3633.83
- High
- 3672.20
- Volumen
- 50.183 K
- Cambio diario
- 0.32%
- Cambio mensual
- 6.55%
- Cambio a 6 meses
- 17.56%
- Cambio anual
- 39.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B