XAUUSD: Gold vs US Dollar
3661.91 USD 27.78 (0.75%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость XAUUSD за сегодня изменилась на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3659.76 USD, а максимальная — 3695.31 USD.
Следите за динамикой цен на Золото в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- UBS says silver poised for all-time high as investors flock to precious metals
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Gold Forecast 17/09: Continues to Look Strong (Video)
- Fed decision day arrives; General Mills to report - what’s moving markets
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Chinese investors are retreating from record-setting gold for booming equities
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Прогноз по серебру: XAG/USD упала до отметки около $42,00, инвесторы готовятся к решению ФРС по ставкам
- Прогноз по золоту: XAU/USD немного поднимается до $3 700 на фоне приближающегося решения ФРС по ставке
- Tens of thousands protest Dundee’s Ecuador mine project near key water reserve
- Morgan Stanley CIO favors 60/20/20 portfolio strategy with gold as inflation hedge
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- Растущий оптимизм на фондовом рынке США и золото: мнение Macquarie
- Золото достигло рекордного максимума 3 703 в преддверии решения ФРС
- Gold hits record high of 3,703 ahead of Fed decision
- Why investors are on high alert for any signs of political interference in this week’s Fed decision
- Record-setting gold is having its best year since the 1970s
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- TSX futures edge lower as Bank of Canada and Fed policy decisions loom large
- Fund managers are ramping up on stocks — and finding them overvalued
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Золото приближается к $3 700 за унцию - ING
- This hedge fund smells blood in the water and is launching a short-selling strategy to capitalize
Дневной диапазон
3659.76 3695.31
Годовой диапазон
2536.77 3703.06
