XAUUSD: Gold vs US Dollar

3661.91 USD 27.78 (0.75%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость XAUUSD за сегодня изменилась на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3659.76 USD, а максимальная — 3695.31 USD.

Следите за динамикой цен на Золото в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (271)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я — Quantum Queen, новейшее и очень мощное пополнение в семействе советников Quantum. Моя специализация? ЗОЛОТО. Да, я торгую парой XAUUSD с точностью и уверенностью, предоставляя вам беспрецедентные торговые возможности на сверкающем золотом рынке. Я здесь, чтобы доказать, что я — самый продвинутый советник по торговле золотом из когда-либо созданных. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (12)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (116)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (14)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Тип Artificial intelligence Поддержка торговли 1 ордером ДА Минимальный депозит 50 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема искусственного интеллекта в трейдинге, подписывайтесь на мой канал. Я занимаюсь исследованием  последних достижений
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.39 (82)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (15)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Рекомендуемые типы счетов: Стандартный, ECN, Raw с высоким кредитным плечом; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого советника доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря функции задания входной стратегии с использованием пользовательского индикатора, вам больше не придется покупать другие советники! Этот советник представляет собой продвинутый торговый алг
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (5)
Эксперты
Канал торговли советниками Forex на MQL5: Присоединяйтесь к моему каналу MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей от меня. Мое сообщество из более чем 14 000 участников на MQL5 . ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО $399! После этого цена будет повышена до $499. - РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ  Низкий риск:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Высокий риск:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Полные инструкции по установке для корректной работы EA AI Gold Sniper обновлены на   комм
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (124)
Индикаторы
Ловец трендов: Стратегия Ловец трендов с индикатором оповещения - это универсальный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные точки входа и выхода. Он представляет собой динамичную стратегию Ловец трендов, адаптирующуюся к рыночным условиям для четкого визуального представления направления тренда. Трейдеры могут настраивать параметры в соответствии со своими предпочтениями и уровнем риска. Индикатор помогает в идентификации тренда, с
Дневной диапазон
3659.76 3695.31
Годовой диапазон
2536.77 3703.06
Предыдущее закрытие
3689.69
Open
3689.32
Bid
3661.91
Ask
3662.21
Low
3659.76
High
3695.31
Объем
46.384 K
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
6.27%
6-месячное изменение
17.25%
Годовое изменение
39.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.