Währungen / XAUUSD
XAUUSD: Gold vs US Dollar
3682.27 USD 37.96 (1.04%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von XAUUSD hat sich heute um 1.04% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei3632.16 USD bis zum Hoch von 3682.79 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Gold vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Gold-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XAUUSD News
- Gold erholt sich über 3.670 USD, da Käufer bei Rücksetzern trotz festem US-Dollar eintreten
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Neo Energy Metals: Fortschritte bei der Wirtschaftsprüfung und angestrebte Wiederaufnahme des Handels
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Fed bremst Gold-Rally – Chance für Investoren? – Video
- Gold stabilisiert sich aufgrund der Fed-Aussichten, die Stärke des US-Dollars begrenzt Gewinne
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Perpetua Resources erhält Baufreigabe für Stibnite-Goldprojekt
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold gewinnt wieder an positiver Zugkraft, da geopolitische Spannungen die Nachfrage stützen
- Goldpreis in Indien: Kurse am 19. September
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Goldpreis-Prognose: XAU/USD sinkt unter 3.650 USD wegen stärkerem US-Dollar und Gewinnmitnahmen
XAUUSD on the Community Forum
Tagesspanne
3632.16 3682.79
Jahresspanne
2536.77 3707.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 3644.31
- Eröffnung
- 3643.47
- Bid
- 3682.27
- Ask
- 3682.57
- Tief
- 3632.16
- Hoch
- 3682.79
- Volumen
- 79.580 K
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- 6.86%
- 6-Monatsänderung
- 17.90%
- Jahresänderung
- 39.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K