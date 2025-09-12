Moedas / XAGUSD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XAGUSD: Silver vs US Dollar
41.815 USD 0.166 (0.40%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XAGUSD para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.180 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 41.963 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Prata em dólares americanos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Prata mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAGUSD Notícias
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies above $41.50
- Silver price today: rises on September 18
- Silver Forecast 18/9: Will Fed Trigger $45 Breakout? (Video)
- Silver Price Forecast: XAG/USD bounces up to $41.80 as the Dollar loses steam
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Silver Price Forecast: XAG/USD breaks below $41.50 as Fed cut bets wane
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies ahead of Fed interest rate decision
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Silver price today: falls on September 17
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Silver Price Forecast: XAG/USD slumps to near $42.00, investors brace for Fed rate decision
- Commerzbank raises end-year gold price target ahead of key Fed rate decision
- Silver price hits new 14-year high – Commerzbank
- Silver price today: broadly unchanged on September 16
- Gold uptrend intact, but due for correction before topping $4,000 in 2026
- Silver Price Forecast: Bulls pause near mid-$42.00s, eye next breakout
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Silver price today: broadly unchanged on September 15
- Silver Price Forecast: XAG/USD treads water above $42.00 near 14-year highs
- Silver Price Forecast: XAG/USD extends the rally above $42.00 amid Fed rate cut expectations
- Silver Price Forecast: XAG/USD hits fresh long-term highs at $42.45
XAGUSD on the Community Forum
- How to backtest Silver (XAGUSD) in MT4? keeps saying no history data (11)
- XAGUSD Technical Analysis 12.01 - 19.01 (9)
- Tick Value =5.0? on XAGUSD (Silver vs US dollar) (7)
- XAGUSD costs (6)
- Strategy Tester stops without any error on loaded historical data (6)
- GBPUSD.i symbol not found XAGUSD.i symbol not found EURCHF symbol not found (6)
- Need an EA to trade XAGUSD (4)
- help please, how to add on pairs xauusd and xugusd to mig trading station (3)
- Order modify error 1 for XAGUSD only! (1)
- SL set above the price when buying (1)
- Tick Data for XAUUSD and XAGUSD
Aplicativos de negociação para XAGUSD
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.08 (12)
DeepLayer Dynamics Scalper Neural Multissímbolo com Núcleo Adaptativo de Quatro Estratégias DeepLayer Dynamics representa uma nova geração da série Dynamics — um Expert Advisor avançado baseado em lógica algorítmica sofisticada e arquitetura multissímbolo. Opera simultaneamente com os seguintes 10 instrumentos: XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF. O sistema combina uma lógica de scalping precisa com capacidade de adaptação em tempo real às mudanças nas
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Synthetic Metal é um consultor de trading inovador, especialmente concebido para trabalhar com os principais instrumentos XAUUSD (ouro) e XAGUSD (prata). Este especialista combina tecnologias de análise poderosas, precisão de previsão e flexibilidade de gestão de risco de negociação. Principais características: Indicador do autor Tendência sintética IA O consultor utiliza um indicador único de IA de Tendência Sintética, que analisa simultaneamente 4 períodos para determinar os pontos de entra
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Versão 3.92 - Pares Otimizados) Indicador profissional multi-timeframe com detecção avançada de sinais Visão Geral O Parabolic SAR V3 + ADX combina a detecção de reversão do SAR parabólico com a medição de força de tendência do ADX. Esta versão aprimorada traz otimizações por ativo, alertas multilíngues e um painel multi-timeframe completo para traders profissionais. Principais Recursos - Integração do Parabolic SAR com parâmetros ajustáveis - Filtro
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Trend Matrix EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! Trend Matrix EA is more than just a forex robot; it's your key to mastering the art of trend-following trading. Developed to excel in the fast-paced and ever-changing forex markets, this expert advisor for MetaTrader 4 and 5 terminals is designed to spot and capitalize on trends, ensuring you stay on the right side of the market. The ultimate solution for traders seeki
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copies Signal from your favorite Telegram channel and Open the trade automatically on MT5 without admin rights! {READ: How to Copy Trades from any Channel without Admin rights! – Full Guide - Other - 25 July 2025 - Traders' Blogs } Do you receive trading signals on Telegram and wish they could execute automatically in MetaTrader T5)? Telegram to MT5 Signal Copier is a powerful bridge between your Telegram signal channels and MetaTrader 5. It listens to messages from a specifi
Dark Dione MT5
Marco Solito
4.48 (48)
Dark Dione is a fully automatic Expert Advisor for Medium term Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Dione is based on Dark Breakout MT5 indicator, these trades can be manage with some strategies. (Write a review at market to receive my best settings for free!) Optimization experience is required to Download the robot. My tests are indicative, for best results it is necessary to study the user manual and create your settings. All the s
FREE
Faixa diária
41.180 41.963
Faixa anual
28.059 42.971
- Fechamento anterior
- 41.649
- Open
- 41.653
- Bid
- 41.815
- Ask
- 41.845
- Low
- 41.180
- High
- 41.963
- Volume
- 130.284 K
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 5.35%
- Mudança de 6 meses
- 22.66%
- Mudança anual
- 34.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh