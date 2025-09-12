CotaçõesSeções
XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar

41.815 USD 0.166 (0.40%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XAGUSD para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.180 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 41.963 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Prata em dólares americanos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Prata mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

FREE
Faixa diária
41.180 41.963
Faixa anual
28.059 42.971
Fechamento anterior
41.649
Open
41.653
Bid
41.815
Ask
41.845
Low
41.180
High
41.963
Volume
130.284 K
Mudança diária
0.40%
Mudança mensal
5.35%
Mudança de 6 meses
22.66%
Mudança anual
34.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh