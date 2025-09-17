Währungen / XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar
42.920 USD 1.132 (2.71%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von XAGUSD hat sich heute um 2.71% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei41.636 USD bis zum Hoch von 42.926 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Silver vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Silber-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Handelsanwendungen für XAGUSD
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Synthetic Metal ist ein innovativer Handelsberater, der speziell für die Arbeit mit den Hauptinstrumenten XAUUSD (Gold) und XAGUSD (Silber) entwickelt wurde. Dieser Experte kombiniert leistungsstarke Analysetechnologien, Prognosegenauigkeit und Flexibilität des Handelsrisikomanagements. Hauptmerkmale: Indikator des Autors Synthetic Trend AI Der Berater verwendet einen einzigartigen Synthetic Trend AI-Indikator, der gleichzeitig 4 Zeitrahmen analysiert, um die genauesten Ein- und Ausstiegspu
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.08 (12)
DeepLayer Dynamics Multisymbol-Neural-Scalper mit vierkerniger adaptiver Strategiearchitektur DeepLayer Dynamics ist die nächste Evolutionsstufe innerhalb der Dynamics-Serie – ein moderner Expert Advisor, der auf fortschrittlicher algorithmischer Logik und einer multisymbolfähigen Architektur basiert. Er arbeitet gleichzeitig mit den folgenden zehn Instrumenten: XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF. Das System kombiniert präzises Scalping mit einer dynam
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Version 3.92 - Erweiterte Paare) Professioneller Multi-Timeframe-Indikator mit fortschrittlicher Signalerkennung Überblick Der Parabolic SAR V3 + ADX kombiniert die Trendverfolgung des PSAR mit der Trendstärkemessung des ADX. Diese erweiterte Version enthält paar-spezifische Optimierungen, ein mehrsprachiges Alarmsystem und ein umfassendes Multi-Timeframe-Dashboard. Hauptfunktionen - Integration des Parabolic SAR mit anpassbaren Parametern - ADX-Filte
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Elliott Wave EA Berater Beschreibung Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie. Hauptmerkmale Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genau
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
LIMITED TIME OFFER ->> Kaufen Sie Trend Matrix EA mit -60% OFF! HINWEIS: Promo-Preis: $167 (Regulärer Preis: $397) - Das Angebot endet bald! Trend Matrix EA ist mehr als nur ein Forex-Roboter; es ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Kunst des trendfolgenden Handels. Dieser Expert Advisor für MetaTrader 4- und 5-Terminals wurde entwickelt, um in den schnelllebigen und sich ständig verändernden Forex-Märkten zu glänzen. Er ist darauf ausgelegt, Trends zu erkennen und zu nutzen, damit Sie auf de
Dark Dione MT5
Marco Solito
4.48 (48)
Dark Dione ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den mittelfristigen Handel. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Dione is based on Dark Breakout MT5 indicator, these trades can be manage with some strategies. (Write a review at market to receive my best settings for free!) Optimierung Erfahrung ist erforderlich, um den Roboter herunterladen. Meine Tests sind indikativ, für beste Ergebnisse ist es notwendig, das Benutzerhandbuch z
FREE
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier kopiert Signal von Ihrem Lieblings-Telegram-Kanal und öffnet den Handel automatisch auf MT5 ohne Admin-Rechte! {LESEN: Wie man Trades von jedem Kanal ohne Adminrechte kopiert! - Vollständige Anleitung - Sonstiges - 25. Juli 2025 - Traders' Blogs } Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese automatisch im MetaTrader T5) ausgeführt werden können? Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und
Tagesspanne
41.636 42.926
Jahresspanne
28.059 43.000
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.788
- Eröffnung
- 41.788
- Bid
- 42.920
- Ask
- 42.950
- Tief
- 41.636
- Hoch
- 42.926
- Volumen
- 42.513 K
- Tagesänderung
- 2.71%
- Monatsänderung
- 8.13%
- 6-Monatsänderung
- 25.90%
- Jahresänderung
- 37.83%
