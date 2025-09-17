KurseKategorien
Währungen / XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar

42.920 USD 1.132 (2.71%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von XAGUSD hat sich heute um 2.71% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei41.636 USD bis zum Hoch von 42.926 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Silver vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Silber-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XAGUSD News

XAGUSD on the Community Forum

Tagesspanne
41.636 42.926
Jahresspanne
28.059 43.000
Vorheriger Schlusskurs
41.788
Eröffnung
41.788
Bid
42.920
Ask
42.950
Tief
41.636
Hoch
42.926
Volumen
42.513 K
Tagesänderung
2.71%
Monatsänderung
8.13%
6-Monatsänderung
25.90%
Jahresänderung
37.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K