43.050 USD 1.262 (3.02%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: US Dollar

XAGUSD fiyatı bugün 3.02% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 41.636 USD ve Yüksek fiyatı olarak 43.087 USD aralığında işlem gördü.

Gümüş vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Gümüş fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
41.636 43.087
Yıllık aralık
28.059 43.087
Önceki kapanış
41.788
Açılış
41.788
Satış
43.050
Alış
43.080
Düşük
41.636
Yüksek
43.087
Hacim
46.549 K
Günlük değişim
3.02%
Aylık değişim
8.46%
6 aylık değişim
26.28%
Yıllık değişim
38.25%
21 Eylül, Pazar