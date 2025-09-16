Dövizler / XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar
43.050 USD 1.262 (3.02%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: US Dollar
XAGUSD fiyatı bugün 3.02% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 41.636 USD ve Yüksek fiyatı olarak 43.087 USD aralığında işlem gördü.
Gümüş vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Gümüş fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XAGUSD haberleri
XAGUSD on the Community Forum
XAGUSD için alım-satım uygulamaları
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Synthetic Metal, XAUUSD (altın) ve XAGUSD (gümüş) ana enstrümanlarıyla çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir ticaret danışmanıdır. Bu uzman, güçlü analiz teknolojilerini, tahmin doğruluğunu ve işlem risk yönetiminin esnekliğini bir araya getiriyor. Temel Özellikler: Yazarın göstergesi Sentetik Trend AI Danışman, en doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için aynı anda 4 zaman dilimini analiz eden benzersiz bir Sentetik Trend AI göstergesi kullanıyor. Bu şunları garanti eder
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Sürüm 3.92 – Gelişmiş Pariteler) Profesyonel Çoklu Zaman Dilimli İşlem Göstergesi – Gelişmiş Sinyal Tespiti ile Genel Bakış Parabolic SAR V3 + ADX, trendi takip eden Parabolic Stop and Reverse (PSAR) göstergesini, trend gücünü ölçen Average Directional Index (ADX) ile birleştiren gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Bu geliştirilmiş sürüm; pariteye özel optimizasyon, çok dilli uyarı sistemi ve profesyonel yatırımcılar için kapsamlı bir çoklu zaman
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Elliott Wave EA Danışmanı Açıklama Elliott Wave AI, A. Merrill tarafından tanımlanan M & W dalga desenlerine dayalı profesyonel bir ticaret çözümüdür. Bu güçlü Uzman Danışman, dalga formasyonlarını yüksek doğrulukla tanımlar ve ticaretini yapar, tüccarlara Elliott dalga teorisini kullanmak için güvenilir otomatik bir çözüm sunar. Temel Özellikler Akıllı Desen Tanıma - Gelişmiş algoritma, M & W dalga desenlerini olağanüstü doğrulukla tanımlar Çift Sinyal Teknolojisi - Kapsamlı piyasa analizi için
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.08 (12)
DeepLayer Dynamics Dört Stratejili Adaptif Çekirdek Yapısıyla Çoklu Sembol Nöral Scalping Sistemi DeepLayer Dynamics, Dynamics serisinin yeni nesil temsilcisidir — gelişmiş algoritmik mantık ve çok sembollü işlem mimarisi üzerine kurulmuş bir Expert Advisor’dır. Aşağıdaki 10 finansal enstrümanda aynı anda çalışacak şekilde tasarlanmıştır: XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF Sistem, yüksek hassasiyetli scalping stratejisini, gerçek zamanlı piyasa koşulla
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Trend Matrix EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! Trend Matrix EA is more than just a forex robot; it's your key to mastering the art of trend-following trading. Developed to excel in the fast-paced and ever-changing forex markets, this expert advisor for MetaTrader 4 and 5 terminals is designed to spot and capitalize on trends, ensuring you stay on the right side of the market. The ultimate solution for traders seeki
Dark Dione MT5
Marco Solito
4.48 (48)
Dark Dione is a fully automatic Expert Advisor for Medium term Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Dione is based on Dark Breakout MT5 indicator, these trades can be manage with some strategies. (Write a review at market to receive my best settings for free!) Optimization experience is required to Download the robot. My tests are indicative, for best results it is necessary to study the user manual and create your settings. All the s
FREE
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
5 (4)
Saltwater Silver: Master the Tides of the XAGUSD Market The silver market moves like the ocean; it can be calm and predictable one moment, then volatile and treacherous the next. To navigate it successfully, you need more than just a strategy—you need an expert navigator. Saltwater Silver is a sophisticated expert advisor for the H1 timeframe, meticulously engineered to master the unique rhythm and flow of XAGUSD. Dynamic Profit and Risk Navigation Saltwater Silver is designed to ride the profi
Günlük aralık
41.636 43.087
Yıllık aralık
28.059 43.087
- Önceki kapanış
- 41.788
- Açılış
- 41.788
- Satış
- 43.050
- Alış
- 43.080
- Düşük
- 41.636
- Yüksek
- 43.087
- Hacim
- 46.549 K
- Günlük değişim
- 3.02%
- Aylık değişim
- 8.46%
- 6 aylık değişim
- 26.28%
- Yıllık değişim
- 38.25%
21 Eylül, Pazar