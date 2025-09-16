통화 / XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar
43.050 USD 1.262 (3.02%)
부문: 원자재 수익 통화: US Dollar
XAGUSD 가격이 당일 3.02%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 41.636 USD와 고가 43.087 USD로 거래되었습니다
은 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 은 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
41.636 43.087
년간 변동
28.059 43.087
- 이전 종가
- 41.788
- 시가
- 41.788
- Bid
- 43.050
- Ask
- 43.080
- 저가
- 41.636
- 고가
- 43.087
- 볼륨
- 46.549 K
- 일일 변동
- 3.02%
- 월 변동
- 8.46%
- 6개월 변동
- 26.28%
- 년간 변동율
- 38.25%
20 9월, 토요일