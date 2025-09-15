El coste de XAGUSD de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.180 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 41.944 USD.

Siga la dinámica de los precios en Plata en dólares americanos. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Plata en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.