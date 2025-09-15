Divisas / XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar
41.935 USD 0.286 (0.69%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de XAGUSD de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.180 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 41.944 USD.
Siga la dinámica de los precios en Plata en dólares americanos. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Plata en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XAGUSD News
- Silver price today: rises on September 18
- Silver Forecast 18/9: Will Fed Trigger $45 Breakout? (Video)
- Silver Price Forecast: XAG/USD bounces up to $41.80 as the Dollar loses steam
- Forex Hoy - 18/09: Fed Adopta Postura Agresiva sobre Tipos
- Plata Hoy - Pronóstico 18/07: ¿Peligro o a Nuevos Máximos?
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Silver Price Forecast: XAG/USD breaks below $41.50 as Fed cut bets wane
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies ahead of Fed interest rate decision
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Silver price today: falls on September 17
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Forex Hoy - 17/09: Mercados se Estabilizan ante Reunión Fed
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Silver Price Forecast: XAG/USD slumps to near $42.00, investors brace for Fed rate decision
- Commerzbank raises end-year gold price target ahead of key Fed rate decision
- Silver price hits new 14-year high – Commerzbank
- Silver price today: broadly unchanged on September 16
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
- Gold uptrend intact, but due for correction before topping $4,000 in 2026
- Silver Price Forecast: Bulls pause near mid-$42.00s, eye next breakout
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Silver price today: broadly unchanged on September 15
Rango diario
41.180 41.944
Rango anual
28.059 42.971
- Cierres anteriores
- 41.649
- Open
- 41.653
- Bid
- 41.935
- Ask
- 41.965
- Low
- 41.180
- High
- 41.944
- Volumen
- 104.280 K
- Cambio diario
- 0.69%
- Cambio mensual
- 5.65%
- Cambio a 6 meses
- 23.01%
- Cambio anual
- 34.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B