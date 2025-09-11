Валюты / XAGUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XAGUSD: Silver vs US Dollar
41.568 USD 0.967 (2.27%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость XAGUSD за сегодня изменилась на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.117 USD, а максимальная — 42.627 USD.
Следите за динамикой цен на Серебро в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Серебро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XAGUSD
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Silver price today: falls on September 17
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Silver Price Forecast: XAG/USD slumps to near $42.00, investors brace for Fed rate decision
- Commerzbank повышает прогноз по золоту перед решением ФРС
- Commerzbank raises end-year gold price target ahead of key Fed rate decision
- Silver price hits new 14-year high – Commerzbank
- Silver price today: broadly unchanged on September 16
- Gold uptrend intact, but due for correction before topping $4,000 in 2026
- Silver Price Forecast: Bulls pause near mid-$42.00s, eye next breakout
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Silver price today: broadly unchanged on September 15
- Silver Price Forecast: XAG/USD treads water above $42.00 near 14-year highs
- Silver Price Forecast: XAG/USD extends the rally above $42.00 amid Fed rate cut expectations
- Silver Price Forecast: XAG/USD hits fresh long-term highs at $42.45
- Silver price today: rises on September 12
- Silver Price Forecast: XAG/USD marks fresh 14-year highs above $42.00
- Silver price forecast: XAG/USD hits multi-year high, just above $42.00
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- Silver price today: falls on September 11
- Silver Price Forecast: XAG/USD loses steam ad hits lows sub-$41.00
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
- Silver Price Forecast: XAG/USD holds $41.00, eyes breakout from range
Торговые приложения для XAGUSD
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.08 (12)
DeepLayer Dynamics Мультисимвольный нейроскальпер с четырёхъядерной адаптивной архитектурой DeepLayer Dynamics представляет собой новое поколение в серии Dynamics — экспертный советник, использующий продвинутую алгоритмическую логику и многосимвольную обработку. Он работает одновременно по 10 инструментам: XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF. Советник сочетает точечный скальпинг с адаптацией к рыночным условиям в режиме реального времени. В его основе —
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Synthetic Metal – это инновационный торговый советник, специально разработанный для работы с основными инструментами XAUUSD (золото) и XAGUSD (серебро) . Этот эксперт объединяет мощные технологии анализа, точность прогнозирования и гибкость управления торговыми рисками. Ключевые особенности: Авторский индикатор Synthetic Trend AI Советник использует уникальный индикатор Synthetic Trend AI, который одновременно анализирует 4 таймфрейма для определения наиболее точных точек входа и выхода.
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Версия 3.92 - Улучшенные Пары) Профессиональный многотаймфреймовый торговый индикатор с расширенной системой сигналов Обзор Parabolic SAR V3 + ADX – это продвинутый индикатор технического анализа, сочетающий трендовые возможности Parabolic SAR с измерением силы импульса через ADX. Улучшенная версия включает оптимизацию по инструментам, многоязычную систему оповещений и полный дашборд по таймфреймам для профессиональных трейдеров. Ключевые функции - Ин
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Trend Matrix EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! Trend Matrix EA is more than just a forex robot; it's your key to mastering the art of trend-following trading. Developed to excel in the fast-paced and ever-changing forex markets, this expert advisor for MetaTrader 4 and 5 terminals is designed to spot and capitalize on trends, ensuring you stay on the right side of the market. The ultimate solution for traders seeki
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copies Signal from your favorite Telegram channel and Open the trade automatically on MT5 without admin rights! {READ: How to Copy Trades from any Channel without Admin rights! – Full Guide - Other - 25 July 2025 - Traders' Blogs } Do you receive trading signals on Telegram and wish they could execute automatically in MetaTrader T5)? Telegram to MT5 Signal Copier is a powerful bridge between your Telegram signal channels and MetaTrader 5. It listens to messages from a specifi
Dark Dione MT5
Marco Solito
4.48 (48)
Dark Dione is a fully automatic Expert Advisor for Medium term Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Dione is based on Dark Breakout MT5 indicator, these trades can be manage with some strategies. (Write a review at market to receive my best settings for free!) Optimization experience is required to Download the robot. My tests are indicative, for best results it is necessary to study the user manual and create your settings. All the s
FREE
Дневной диапазон
41.117 42.627
Годовой диапазон
28.059 42.971
- Предыдущее закрытие
- 42.535
- Open
- 42.535
- Bid
- 41.568
- Ask
- 41.598
- Low
- 41.117
- High
- 42.627
- Объем
- 29.291 K
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- 4.72%
- 6-месячное изменение
- 21.94%
- Годовое изменение
- 33.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.