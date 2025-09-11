КотировкиРазделы
XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar

41.568 USD 0.967 (2.27%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость XAGUSD за сегодня изменилась на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.117 USD, а максимальная — 42.627 USD.

Следите за динамикой цен на Серебро в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Серебро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XAGUSD

Дневной диапазон
41.117 42.627
Годовой диапазон
28.059 42.971
Предыдущее закрытие
42.535
Open
42.535
Bid
41.568
Ask
41.598
Low
41.117
High
42.627
Объем
29.291 K
Дневное изменение
-2.27%
Месячное изменение
4.72%
6-месячное изменение
21.94%
Годовое изменение
33.49%
