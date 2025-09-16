Le cours de XAGUSD a changé de 3.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 41.636 USD et à un maximum de 43.087 USD.

Suivez la dynamique de Argent vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Argent a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.