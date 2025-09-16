Devises / XAGUSD
XAGUSD: Silver vs US Dollar
43.050 USD 1.262 (3.02%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: US Dollar
Le cours de XAGUSD a changé de 3.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 41.636 USD et à un maximum de 43.087 USD.
Suivez la dynamique de Argent vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Argent a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XAGUSD Nouvelles
XAGUSD on the Community Forum
Applications de Trading pour XAGUSD
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Synthetic Metal est un conseiller en négociation novateur, spécialement conçu pour fonctionner avec les principaux instruments XAUUSD (or) et XAGUSD (argent). Cet expert combine de puissantes technologies analytiques, une précision des prévisions et une flexibilité dans la gestion des risques commerciaux. Caractéristiques principales : Indicateur de l'auteur Synthetic Trend AI Le conseiller utilise un indicateur d'IA à tendance synthétique unique, qui analyse simultanément 4 périodes pour déte
AI DeepLayer Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.08 (12)
DeepLayer Dynamics Scalper neuronal multi-actifs avec architecture adaptative à quatre stratégies DeepLayer Dynamics représente une nouvelle génération de la série Dynamics — un Expert Advisor de pointe basé sur une logique algorithmique avancée et une structure multi-symboles. Il fonctionne simultanément sur les 10 instruments suivants : XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF. Le système combine une stratégie de scalping de haute précision avec une capaci
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Version 3.92 - Paires Optimisées) Indicateur professionnel multi-timeframe avec détection avancée des signaux Présentation Le Parabolic SAR V3 + ADX combine la détection de tendance du PSAR avec la mesure de la force de tendance de l’ADX. Cette version améliorée offre une optimisation par paire, un système d’alerte multilingue et un tableau de bord complet multi-timeframe. Fonctionnalités clés - Intégration du PSAR avec paramètres configurables - Filt
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Conseiller Elliott Wave EA Description Elliott Wave EA est une solution de trading professionnelle basée sur les motifs d'ondes M & W décrits par A. Merrill. Cet Expert Advisor puissant identifie et négocie les formations d'ondes avec une haute précision, offrant aux traders une solution automatisée fiable pour utiliser la théorie des ondes d'Elliott. Caractéristiques clés Reconnaissance intelligente des motifs - L'algorithme avancé identifie les motifs d'ondes M & W avec une précision exceptio
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Trend Matrix EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! Trend Matrix EA is more than just a forex robot; it's your key to mastering the art of trend-following trading. Developed to excel in the fast-paced and ever-changing forex markets, this expert advisor for MetaTrader 4 and 5 terminals is designed to spot and capitalize on trends, ensuring you stay on the right side of the market. The ultimate solution for traders seeki
Dark Dione MT5
Marco Solito
4.48 (48)
Dark Dione is a fully automatic Expert Advisor for Medium term Trading. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Dione is based on Dark Breakout MT5 indicator, these trades can be manage with some strategies. (Write a review at market to receive my best settings for free!) Optimization experience is required to Download the robot. My tests are indicative, for best results it is necessary to study the user manual and create your settings. All the s
FREE
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
5 (4)
Saltwater Silver: Master the Tides of the XAGUSD Market The silver market moves like the ocean; it can be calm and predictable one moment, then volatile and treacherous the next. To navigate it successfully, you need more than just a strategy—you need an expert navigator. Saltwater Silver is a sophisticated expert advisor for the H1 timeframe, meticulously engineered to master the unique rhythm and flow of XAGUSD. Dynamic Profit and Risk Navigation Saltwater Silver is designed to ride the profi
Range quotidien
41.636 43.087
Range Annuel
28.059 43.087
- Clôture Précédente
- 41.788
- Ouverture
- 41.788
- Bid
- 43.050
- Ask
- 43.080
- Plus Bas
- 41.636
- Plus Haut
- 43.087
- Volume
- 46.549 K
- Changement quotidien
- 3.02%
- Changement Mensuel
- 8.46%
- Changement à 6 Mois
- 26.28%
- Changement Annuel
- 38.25%
20 septembre, samedi