BTC Apex Equity Accelerator
- Vishnu Bajpai
- Versão: 1.20
- Ativações: 5
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: A Evolução do Scalping HFT VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA UMA OPORTUNIDADE ÚNICA NA VIDA? Pare de ver seu patrimônio sangrar com indicadores obsoletos. O BTC Apex não é apenas um robô; é um motor cinético de alta frequência (HFT) feito para transformar contas pequenas em retornos profissionais.
Estratégia: Impulso Cinético. Identifica o milissegundo exato onde o volume cria um vácuo de liquidez.
Recursos Elite: Filtro de Fluxo Tóxico, Proteção contra Sobrecarga Térmica e Tether de Vetor Dinâmico (Trailing Stop otimizado).
Performance: Desenvolvido para mesas proprietárias (Prop Firms). Execução com zero atraso, focada em price action puro. Junte-se ao 1% da elite. Garanta o movimento. Scale o seu sonho.