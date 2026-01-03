Clonify PRO
- Utilitaires
- Andrej Hermann
- Version: 2.63
- Activations: 20
Clonify PRO - Copieur de transactions local pour MT5 et MT4
Outil professionnel pour copier des transactions entre comptes MT5 et MT4 (via le dossier partagé "Common").
FONCTIONNALITÉS:
1. ÉMETTEUR (Sender):
- Exporte les transactions en temps réel
- Envoie tout (sans filtres)
- Ne nécessite aucun paramètre supplémentaire
2. RÉCEPTEUR (Receiver): Copie les transactions.
- Magic Number: Utilise l'ID du compte de l'émetteur (par défaut) ou un numéro personnalisé.
- Modes de lot:
- Analogous: Exactement le même volume que l'émetteur. Le Lot Multiplier permet de réduire ou d'augmenter le lot transmis.
- Proportional: Proportionnel au pourcentage de risque de l'Equity.
- Fixed: Lot fixe.
- Max Deviation (Points): Déviation maximale du prix pour l'ouverture d'une transaction.
- Système de répétition: Répète les tentatives d'ouverture d'ordre en cas d'erreur jusqu'à 'Max Retries' et bloque les tickets problématiques.
- Mappage des symboles: Recherche automatique des suffixes (EURUSD -> EURUSD.m). Mappage manuel (S1=R1, S2=R2).
- Notifications: Pour que les notifications fonctionnent, deux éléments doivent être configurés dans le terminal MetaTrader 5:
- Pour les notifications Push: allez dans Outils -> Options -> Notifications. Activez "Notifications Push" et entrez votre ID MetaQuotes (disponible dans l'application mobile MT5 sous Paramètres -> Chat et Messages).
- Pour Telegram: allez dans Outils -> Options -> Expert Advisors. Activez "Autoriser WebRequest pour l'URL suivante" et ajoutez https://api.telegram.org.
- MT5 Push: utilise la fonction intégrée SendNotification. Notez la limite de 10 messages par minute.
- Telegram: nécessite un bot (créé via @BotFather). Vous envoyez des données via WebRequest sous forme de requête POST vers les endpoints de l'API Telegram.
- Bouton SYNC: Envoie une demande unique pour copier tous les ordres, y compris ceux bloqués.