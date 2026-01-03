Clonify PRO

Clonify PRO - MT5和MT4的本地交易复制器

用于在MT5和MT4账户之间复制交易的专业工具(通过共享文件夹"Common")。

功能:

1. 发送端(Sender):

  • 实时导出交易
  • 发送所有内容(无过滤器)
  • 不需要任何额外设置

2. 接收端(Receiver): 复制交易。

  • Magic Number(魔术号码): 使用发送端的账户ID(默认)或自定义号码。
  • 手数模式:
    • Analogous(相同模式): 与发送端完全相同的交易量。手数乘数允许减少或增加传输的手数。
    • Proportional(比例模式): 按照净值的风险百分比成比例。
    • Fixed(固定模式): 固定手数。
  • Max Deviation(最大偏差点数): 开仓时价格的最大偏差。
  • 重试系统: 在出错时重复尝试开仓,最多重试'Max Retries'次,并阻止有问题的订单号。
  • 符号映射: 自动搜索后缀(EURUSD -> EURUSD.m)。手动映射(S1=R1, S2=R2)。
  • 通知: 要使通知功能工作,需要在MetaTrader 5终端中配置两项内容:
    • 推送通知: 转到工具 -> 选项 -> 通知。启用"推送通知"并输入您的MetaQuotes ID(可在MT5移动应用的设置 -> 聊天和消息中找到)。
    • Telegram通知: 转到工具 -> 选项 -> EA交易。启用"允许以下URL的WebRequest"并添加 https://api.telegram.org
    • MT5推送: 使用内置的SendNotification函数。请注意每分钟10条消息的限制。
    • Telegram: 需要一个机器人(通过@BotFather创建)。您通过WebRequest以POST请求的形式向Telegram API端点发送数据。
  • SYNC按钮: 发送一次性请求以复制所有订单,包括被阻止的订单。

