Gold Friday
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Versão: 1.52
- Ativações: 5
Domine o Mercado do Ouro com Precisão e Alta Rentabilidade
Procurando por um robô de trading profissional que opere ouro (XAUUSD) com resultados consistentes e rentáveis? Este sistema foi projetado para traders exigentes que desejam automatizar suas operações e maximizar o capital com controle eficiente de risco.
Desempenho Comprovado
- Lucro líquido total: $164.318,02 USD
- Depósito inicial: $25.000 USD
- Retorno total: +650%
- Recovery Factor: 5.18
- Profit Factor: 1.71
- Drawdown máximo relativo: apenas 28.02%
Estes números indicam não apenas rentabilidade impressionante, mas também robustez em condições adversas de mercado. O robô aplica gestão de risco inteligente e lógica de trading disciplinada.
O Que Você Pode Esperar
- Entradas inteligentes nos melhores pontos
- Controle automático de risco conforme sinais de mercado
- Otimizado exclusivamente para o mercado do ouro (XAUUSD)
- Compatível com brokers ECN e contas de baixa latência
- Ideal para contas voltadas para crescimento ou estratégias de escala
Com estabilidade comprovada ao longo do tempo, este robô se tornou ferramenta confiável para traders que buscam automação total e independência.
Obtenha 20% de desconto exclusivo
Use o código abaixo na Darwinex Zero para garantir 20% de desconto na sua compra:
Comece a operar hoje mesmo
Não perca a chance de ter uma ferramenta com resultados mensuráveis, dados reais e total controle. Se está pronto para levar o seu trading de ouro ao próximo nível com um sistema testado, este é o momento.
Escolha resultados, não promessas. Automatize hoje mesmo o seu trading de ouro.