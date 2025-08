MetaQuotes Corretora Brasileira Rico Passa a Oferecer o MetaTrader 5 na Bolsa BM&FBovespa 12 1 2) A plataforma de negociação MetaTrader 5 ampliou ainda mais a sua presença no Brasil. A Rico Corretora, segunda maior corretora do país, passou a oferecer o MetaTrader 5 para negociação de Ações, Futuros e Opções com a BM&FBovespa. Agora, as principais corretores brasileiras estão oferecendo a...

Luca Enrico Mattei Qual é o seu tipo de vela favorito para operar índices? (Candle, Renko, Heiken Ashi...?) Olá traders, Quando se trata de operar índices como DAX, Dow Jones ou S&P500, o tipo de vela pode influenciar bastante na leitura do mercado. Padrões tradicionais de velas japonesas funcionam bem para muitos, mas também há quem prefira: – Renko (mais limpo, foco em tendência) – Heiken Ashi (suaviza

Lucas Andrew Problemas de execução nas saídas das Ordens SL e TP na Conta ClearInvestimentos-DEMO 18 1 2) Olá a Todos, E spero que estejam bem. Recentemente estou utilizando a conta Demo na Clear no modo de operação Hedge (ClearInvestimentos-DEMO no MetaTrader 5), junto com os contratos do tipo Mini-Dólar WDO e Mini-Indice WIN para Day Trade. Porém, desde o dia 02/07/2025, tenho reparado em uma certa

Yuri Muraski Operações incoerentes com o valor do ativo na conta demo 12 1 2) E ai pessoal, Estou testando várias estratégias em uma conta demo na Clear e estou acontecem várias negociações em preços que não fazem sentido que são abertas e fechadas imediatamente. Por exemplo essa operação: Ativo WINQ25 Abertura: 09:15:00 / Venda por 140310 Fechamento: 09:15:00 / Compra por

rafaelmendoncasantos Dados Históricos do Mini Índice ( 9 ) Boa tarde, O MT5 deixa disponível para testes os dados históricos dos últimos 5 anos, quero obter os dados dos últimos 10 anos. Alguém pode me ajudar? Quero validar os testes de um robô para um tempo maior. Obrigado

Rafael Cassoni Dados ajustados para ações da B3 (Brasil) ( 1 ) Boa tarde, me desculpe se algum tópico parecido já existe, mas não encontrei. Gostaria de saber como faço para obter os dados das cotações dos ativos, ajustados de acordo com os eventos que impactam no preço, tais como pagamento de dividendos, jcp e etc. Assim, poderia obter esses dados para

tkphx Enviar ordem dentro do horário de leilão Mini Dolar ( 5 ) Boa noite, sou novo no MT5 e no forum, queria uma ajuda. Quero enviar uma ordem no primeiro tick do mercado, no Profit eu entro a mercado alguns segundos antes da abertura. No MT5, como poderia fazer? Desde já agradeço a ajuda

Samuel Manoel De Souza Quantidade de níveis no DOM/Book ( 2 ) Estou tentando identificar quais corretoras disponibilizam mais níveis no book de ofertas. Genial consigo ver até 32 níveis (máximo possível com base na propriedade SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH) XP e Rico (acho que todas no grupo XP) consigo 10. BTG apenas 4 Alguém já teve essa curiosidade, ou se tem

Sam Muller Criação de conta Real vs Corretoras (Invalid Account) ( 2 ) Tópico criado para compartilhar endereço, URL ou IP de corretoras, para viabilizar a criação de conta Real no MT5. Alguém saberia qual o endereço do servidor da Corretora " Necton " ? Ainda. o usuário é o CPF ou o código gerado na própria corretora ? (o uso do servidor BancoBTGPactual-PRD não

Samuel Manoel De Souza SYMBOL_VOLUME_MAX com valores diferentes no mesmo ativo ( 4 ) SYMBOL_VOLUME_MAX está com valores diferentes no mesmo ativo, no caso DOLJ25. Na Genial está definido como 60 e na rico/xp como 10000. Esse não deveria ser uma valor fixo definido pela B3

Rodrigo De Lima Souza Dados ( 4 ) Olá, pessoal, tudo bem? Preciso de dados ohlc M1 do Mine Indice, alguém tem conta em uma corretora que fornece um histórico grande como 10 anos de dados

Gustavo Weiler Serie Histórica do DXY ( 2 ) Prezados, boa noite! Minha dúvida é a seguinte; Como faço para visualizar os contratos passados do DXY no MT5? Ou se possível, a serie continua... Desde já, grato

Samuel De Souza Ferreira Simulação em mini indice e mino dolar totalmente equivocado. ( 2 ) Bom dia pessoal! Gostaria de saber o porquê quando simulo mini indice e mini dolar ele apresenta resultados incoerentes com a realidade quando opero na posição [0] ( Ex: MACD[0],RSI[0] ) das minha simulações mas quando simulo para estratégias atrasadas ( Ex: MACD[2],RSI[1]) ele parece coerente

Luis Paulo Rodrigues Pastor Ordem Pendurada e Spread Olá. Gostaria de saber como fazem em situações desse tipo. Timeframe curto e ativo com alto spread. Neste caso estou trabalhando com o Bra50, com 20 de spread e 15 de Nível de Stops. Na imagem abaixo, a ordem de compra stop é colocada na posição 109215, respeitando os 15 pontos de distância do

Rogerio Giannetti Torres Ajuda da comunidade. 15 1 2) Ola, hoje 06/11 as 11:30 deu um problema no meu trade devido a um tick errado recebido do provedor(?!), ver gráfico abaixo. Pois bem, é plausível que seja uma falha do meu PC, então não teria nada a reclamar, porém se aconteceu o mesmo com outros usuários MT5, eu tenho como recorrer, poderiam

Ricardo Augusto Fernandes Dos Reis scanner network for acess point , reinicia a logica do robo, como interromper isso ( 1 ) Tenho rodado um robo no mt5 e no meio do dia ele apresenta esta msg: scanner network for acess point. ou seja, ele reinicia o software em busca de outro servidor mas ele deixa posicao em aberto sem controle e comeca a logica do zero. Como devo proceder para que ele nao deixe a logica em aberto

ana rosa Melhor robo pra Mini Indice e Mini Dolar - B3 ( 3 ) Ola pessoal. Gostaria de analise de pessoas mais experientes, quais robos vcs utilizam para win e wdo? quais no momento estão gerando lucros consistentes

DSAREDES VWAP (díaria, semanal e mensal) - Para Dólar e Índice ( 4 ) Olá, gostaria de saber qual o nome do indicador que utilizo no MT05 para acrescentar a VWAP (diária, semanal e mensal), opero mercados futuros de índice e dólar na B3. Quem puder ajudar, agradeço desde já

Aprendiz de Trader B3 Cotação do dia anterior ( 1 ) Senhores, muitas vezes abro o MT5 após 00h, quando chego em casa. Faço para planejar algum estudo, mas muitas vezes a cotação do dia anterior simplesmente não aparece. É o caso de hoje (22/11). A cotação do dia 21/11 simplesmente não está disponível no gráfico. Apenas o dia 20 aparece. Existe alguma

Trader_Patinhas Diferenças nos atributos dos ticks entre duas corretoras 29 1 2 3) Bom dia. Eu estava investigando diferenças de comportamento do meu algoritmo entre os dados de tick das corretoras Orama e Modal e descobri que a razão é esta aqui: Na imagem acima temos o log da Orama à esquerda e o log da Modal à direita. Em ambos, os eventos 56 (agressão de compra) e 88 (agressão

Rogerio Figurelli Tudo sobre Criptomoedas/Blockchain ( 8 ) Decidi criar esse tópico para concentrar tudo (perguntas, respostas, cases, informações, etc.) sobre Criptomoedas/Blockchain e características relevantes para os robôs que utilizam arquiteturas baseadas em Blockchain. Algumas regras básicas: 1. Por favor não faça perguntas sobre outros assuntos aqui...